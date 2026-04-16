La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 16 de abril de 2026 es de 19,76 euros y documentan un total de 479.750 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica cierta volatilidad en el mercado. A pesar de las fluctuaciones, la acción logró mantener su valor en un día, lo que sugiere que hay momentos de estabilidad en medio de la incertidumbre. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 25.31%, lo que es menor que la volatilidad anual del 31.40%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.