La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este viernes, 6 de febrero de 2026 es de 20,06 euros y fijan un total de 978.559 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,4%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una serie de descensos, lo que indica cierta volatilidad. Sin embargo, en los últimos días, se observó un repunte, sugiriendo una posible recuperación en el interés de los inversores. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 59.36%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.30%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que puede generar incertidumbre entre los inversores. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,87 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.