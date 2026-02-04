En la apertura de mercados de este miércoles, 4 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 22,02 euros y registran un volumen de 411537 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,05% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, a pesar de las caídas intermitentes. La estabilidad en algunos días también indica un posible equilibrio en la confianza de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 26.13%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 29.13%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una menor variación en su precio y una tendencia hacia una mayor consistencia en su rendimiento.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,87 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión.

La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.