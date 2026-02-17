La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 17 de febrero de 2026 es de 19,52 euros y fijan un total de 184.047 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,03%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estas fluctuaciones indica que, a pesar de las caídas, hubo momentos de recuperación que podrían reflejar un interés variable de los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 28.22%, lo que es menor que la volatilidad anual del 30.70%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere un entorno más controlado y predecible para la entidad en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,12 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.