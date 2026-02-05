En la apertura de mercados de este jueves, 5 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 20,93 euros y registran un volumen de 1130892 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -4,47% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría indicar preocupaciones entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 35.01%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 29.44%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,87 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.