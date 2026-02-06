Este 6 de febrero de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.36 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 1,449,383 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.05% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ligero descenso en el valor de las acciones del banco español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una serie de fluctuaciones, donde predominó la baja en los últimos días. Esto sugiere una inestabilidad en el valor de la acción, lo que podría reflejar la incertidumbre del mercado. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 32.67%, lo que es superior a la volatilidad anual del 30.67%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, el banco ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,09 euros el y un mínimo de 10,13 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.