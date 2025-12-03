Este 3 de diciembre de 2025, las acciones del Banco Santander (SAN) se han abierto en el mercado español a un precio de 9.44 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 777,042 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.11% en comparación con el día anterior, reflejando la estabilidad del banco en el actual contexto financiero.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente alcista, con un aumento significativo al inicio y una serie de incrementos continuos, lo que sugiere un periodo de recuperación y confianza en el mercado. Sin embargo, la presencia de una baja al principio indica cierta volatilidad que los inversores deben considerar.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en 11.50%, mientras que su volatilidad anual es de 31.80%. Dado que 11.50% es menor que 31.80%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos fluctuaciones en su precio.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.