En la apertura de mercados de este lunes, 10 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 9,02 euros y registran un volumen de 2277693 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,92% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 4 descensos. Esto sugiere una recuperación en el valor de las acciones, aunque la presencia de descensos indica cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad en algunos días también refleja un comportamiento moderado de los inversores.

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un 15.15%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 31.35%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de la volatilidad que puede experimentar en el largo plazo, en la última semana ha mostrado un comportamiento más predecible y menos inestable.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,02 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.