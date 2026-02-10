Este martes, 10 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,27 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 433.493. Esta cifra refleja una variación del -0,37% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque hubo momentos de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en el precio. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha alcanzado un 52.38%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.92%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores y afectar la confianza en la entidad. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 3,11 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. La entidad ha expandido su presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.