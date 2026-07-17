Este viernes, 17 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 90.308 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 1,05%.

En el par EUR/RUB, la cotización subió 2.88% en la última semana, pero en el último año acumula -7.44%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, marcando un aumento constante que se ha mantenido durante cuatro días consecutivos. Este incremento sugiere una recuperación en su valor, lo que puede estar relacionado con factores económicos favorables recientes.

Este comportamiento en el mercado indica confianza en la moneda nacional, lo que podría señalar una posible estabilidad económica en el futuro cercano si la tendencia continúa. Es fundamental observar cómo se desarrollan estos cambios en los próximos días para evaluar su sostenibilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso fue del 11.39%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual fue del 12.97%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.