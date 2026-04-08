La Unión Europea vuelve a apostar por la movilidad juvenil con una nueva edición del programa DiscoverEU. En esta ocasión, Bruselas ofrece 40.000 billetes de tren gratuitos para que jóvenes de 18 años recorran Europa durante un mes. “La Comisión Europea ofertó este miércoles 40.000 billetes de tren gratuitos para que jóvenes de 18 años recorran y descubran Europa durante un mes”. La iniciativa busca fomentar el conocimiento cultural y el intercambio entre países. Además, el programa DiscoverEU se consolida como una de las herramientas clave para acercar a los jóvenes a la realidad europea, permitiéndoles viajar de forma independiente y explorar distintos destinos. La convocatoria para acceder a los billetes gratis de tren ya tiene fechas definidas. “La convocatoria, que forma parte del programa DiscoverEU, se abre este miércoles a las 12.00 hora de Bruselas y se cierra el 22 de abril de 2026 a las 12.00”. Para participar, los aspirantes deben cumplir con un requisito clave: “Pueden solicitar los billetes los nacidos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008”. Además, deberán completar un cuestionario sobre la Unión Europea. En concreto, los candidatos deberán responder “cinco preguntas sobre la Unión Europea y una pregunta adicional en el Portal Europeo de la Juventud”, lo que determinará la selección final de los beneficiarios. Claves para solicitar los billetes gratis de tren: Los jóvenes seleccionados podrán disfrutar de una experiencia única durante más de un año. “Los ganadores podrán viajar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027”. El programa permite una gran flexibilidad: “podrán planificar sus propias rutas o inspirarse en itinerarios sugeridos, como la Ruta Cultural DiscoverEU”. Esta propuesta combina destinos centrados en arquitectura, música, arte, teatro, moda y diseño. Además, el enfoque del programa está puesto en la sostenibilidad, priorizando el uso del tren como medio de transporte para reducir el impacto ambiental de los viajes. El programa también contempla medidas para garantizar la igualdad de oportunidades. “Los participantes con discapacidad, problemas de salud o procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos recibirán “apoyo adicional””. Este apoyo incluye opciones como viajar con acompañantes o acceder a financiación extra. De este modo, la iniciativa busca que ningún joven quede excluido por motivos económicos o de salud. La convocatoria está abierta a un amplio número de países. “La convocatoria está abierta a solicitantes de la Unión Europea y de los países asociados al programa Erasmus+”, incluyendo Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía. El objetivo del programa va más allá del turismo. “DiscoverEU permite a los jóvenes descubrir Europa en tren, conocer nuevas culturas y profundizar en la comprensión de nuestros valores compartidos”. Además, la experiencia representa un paso clave hacia la independencia. “Para muchos, es también su primera oportunidad de viajar de forma independiente y de conectar con personas de toda Europa”. Incluso se han previsto excepciones para garantizar la participación global. “existen también cláusulas para que puedan participar los jóvenes procedentes de islas, regiones ultraperiféricas, países y territorios de ultramar y zonas remotas”.