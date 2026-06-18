MADRID, 16/06/2026.-El índice de referencia de la Bolsa española, el IBEX 35, registró este martes un nuevo máximo histórico cercano a los 19.200 puntos tras subir un 0,69 % aupado por el alza de la banca y en línea con el resto de plazas europeas, que seguían celebrando el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El IBEX 35 subió hoy 131,6 puntos, hasta 19.163,6 puntos, y anotó un renovado cierre récord tras encadenar cuatro sesiones consecutivas al alza. En el año acumula unas ganancias del 10,72 %.EFE/ Vega Alonso

La Bolsa española arrancó la jornada con pérdidas y puso fin a una racha de cuatro sesiones consecutivas en positivo. El retroceso llega apenas un día después de que el mercado alcanzara nuevos máximos anuales y superara la barrera psicológica de los 19.400 puntos.

La corrección coincide con un escenario marcado por dos acontecimientos de gran impacto para los mercados: la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés sin cambios y la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que apunta a reducir las tensiones en Oriente Medio.

A primera hora de la sesión, el IBEX 35 registraba una caída del 0,35 %, aunque mantiene una sólida revalorización acumulada en lo que va de año. Los inversores analizan ahora cómo afectarán los próximos movimientos de la Fed, la evolución del petróleo y el nuevo contexto geopolítico global.

La Bolsa española corrige tras alcanzar máximos históricos

La Bolsa española cedía un 0,35% a las 9.15 horas, con el IBEX 35 situado en 19.355,8 puntos. Pese al retroceso, el principal índice bursátil español conserva unas ganancias anuales del 11,83%.

La sesión llega después de una jornada especialmente positiva para el mercado nacional . Según los datos difundidos por EFE, el selectivo alcanzó “un nuevo récord al superar los 19.400 puntos (19.421,9 enteros) tras sumar un 1,35%”.

Entre los valores más castigados destacaban Amadeus, que bajaba un 2,34%, y Solaria, con un descenso del 1,32%. En el lado contrario figuraban ACS, con una subida del 0,70%, e Indra, que avanzaba un 0,67%.

Dentro de los grandes valores del índice, solo BBVA lograba mantenerse en terreno positivo con un avance del 0,09%. Iberdrola cedía un 0,10%; Santander, un 0,22%; Telefónica, un 0,27%; Inditex, un 0,35%; y Repsol, un 0,78%.

La Fed mantiene los tipos y anticipa un escenario más restrictivo

Uno de los factores que explica la prudencia de los inversores es la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. El banco central decidió mantener sin cambios los tipos de interés, actualmente situados “en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75%”.

Sin embargo, el mensaje enviado por la institución fue menos tranquilizador para los mercados. Según las proyecciones económicas publicadas por la Fed, varios miembros contemplan nuevas subidas de tipos durante los próximos meses.

El informe recoge que “solo uno de los 18 miembros apuesta por bajarlos; tres quieren subirlos entre el 4 y el 3,75% para cuando acabe el año; y cinco quieren situarlos por encima del 4 % en este 2026”.

Tras conocerse estas perspectivas, Wall Street cerró con predominio de las ventas, lo que contribuyó a enfriar el entusiasmo mostrado por los inversores durante las últimas sesiones.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán hunde el petróleo y cambia el foco de los mercados

La geopolítica también volvió a ocupar un lugar central en la agenda financiera internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó un acuerdo de paz con Irán destinado al “cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz”.

La confirmación del entendimiento fue acompañada por el anuncio de la firma electrónica del documento por parte de las autoridades iraníes. La noticia tuvo un impacto inmediato sobre el mercado energético.

Tras conocerse el acuerdo, el barril de petróleo Brent para entrega en agosto caía un 2,25%, hasta situarse en 77,76 dólares . La reducción de las tensiones en una de las regiones más sensibles para el suministro mundial de crudo alivió los temores sobre posibles interrupciones en el comercio energético.

La jornada coincide además con la publicación del informe anual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que actualizará sus previsiones sobre la demanda y la oferta mundial de crudo a largo plazo.

Asia marca récords mientras Europa espera al Banco de Inglaterra

El cierre de jornada de la bolsa española de este miércoles.

Los mercados asiáticos mostraron un comportamiento desigual. El índice Kospi de Corea del Sur avanzó un 2,25 % y alcanzó nuevos máximos, mientras que el Nikkei japonés ganó un 1,65%.

En contraste, la Bolsa de Shanghái retrocedió un 0,43% y el Hang Seng de Hong Kong perdió un 1,95%, reflejando una mayor cautela entre los inversores chinos.

En Europa predominaban las caídas. Londres bajaba un 0,74%; París, un 0,28%; y Milán, un 0,04%. Solo Fráncfort conseguía abrir en positivo, con una subida del 0,26%.

Los mercados permanecen atentos a la decisión que adoptará el Banco de Inglaterra sobre los tipos de interés, así como al boletín económico de junio publicado por el banco central alemán.

Mientras tanto, otros activos también registraban movimientos destacados. El oro caía un 1,6%, hasta 4.308,1 dólares; el bitcoin retrocedía un 0,52%, hasta 64.106,3 dólares; y la rentabilidad del bono español a diez años alcanzaba el 3,347%.