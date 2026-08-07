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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del sábado registró hasta los 14.044.195 MWh con respecto a los 13.956.106 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 108.61 euros el MWh, unos 119.03 euros menos que el pasado día.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 8 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 189,48 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 189.48 euros 
De 21:00 a 22:00  188.0 euros 
De 23:00 a 24:00  181.68 euros 
De 0:00 a 1:00 181.25 euros 
De 20:00 a 21:00 176.09 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 8 de agosto?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 0.0 euros 
De 13:00 a 14:00  0.0 euros 
De 14:00 a 15:00  0.0 euros 
De 15:00 a 16:00  0.0 euros 
De 16:00 a 17:00  0.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00181.25
De 1:00 a 2:00174.12
De 2:00 a 3:00170.8
De 3:00 a 4:00166.61
De 4:00 a 5:00165.04
De 5:00 a 6:00164.72
De 6:00 a 7:00171.85
De 7:00 a 8:00173.63
De 8:00 a 9:00166.38
De 9:00 a 10:0081.1
De 10:00 a 11:004.66
De 11:00 a 12:000.13
De 12:00 a 13:000.0
De 13:00 a 14:000.0
De 14:00 a 15:000.0
De 15:00 a 16:000.0
De 16:00 a 17:000.0
De 17:00 a 18:0020.58
De 18:00 a 19:0087.46
De 19:00 a 20:00143.07
De 20:00 a 21:00176.09
De 21:00 a 22:00188.0
De 22:00 a 23:00189.48
De 23:00 a 24:00181.68
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no estés en ellas.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.