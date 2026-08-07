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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha publicado que la demanda de energía en España del sábado registró hasta los 14.044.195 MWh con respecto a los 13.956.106 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 108.61 euros el MWh, unos 119.03 euros menos que el pasado día.
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 8 de agosto?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 189,48 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|189.48 euros
|De 21:00 a 22:00
|188.0 euros
|De 23:00 a 24:00
|181.68 euros
|De 0:00 a 1:00
|181.25 euros
|De 20:00 a 21:00
|176.09 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 8 de agosto?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|0.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.0 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|0.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|181.25
|De 1:00 a 2:00
|174.12
|De 2:00 a 3:00
|170.8
|De 3:00 a 4:00
|166.61
|De 4:00 a 5:00
|165.04
|De 5:00 a 6:00
|164.72
|De 6:00 a 7:00
|171.85
|De 7:00 a 8:00
|173.63
|De 8:00 a 9:00
|166.38
|De 9:00 a 10:00
|81.1
|De 10:00 a 11:00
|4.66
|De 11:00 a 12:00
|0.13
|De 12:00 a 13:00
|0.0
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.0
|De 15:00 a 16:00
|0.0
|De 16:00 a 17:00
|0.0
|De 17:00 a 18:00
|20.58
|De 18:00 a 19:00
|87.46
|De 19:00 a 20:00
|143.07
|De 20:00 a 21:00
|176.09
|De 21:00 a 22:00
|188.0
|De 22:00 a 23:00
|189.48
|De 23:00 a 24:00
|181.68
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.