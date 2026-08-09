Excelente noticia para los que nacieron antes de 1973: el SEPE tiene este subsidio de más de 5000 euros, ¿cómo cobrarlo?

En España, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se encarga de gestionar los subsidios por desempleo, entre ellos el destinado a mayores de 52 años, una de las ayudas más solicitadas.

Este subsidio busca garantizar un ingreso mínimo a las personas desempleadas de larga duración que, pese a encontrarse sin trabajo, siguen cotizando para su futura jubilación.

Desde el SEPE explican que quienes tengan 52 años o más y hayan agotado su prestación o subsidio por desempleo pueden consultar los requisitos y el proceso para solicitar esta ayuda.

El SEPE se encarga de la gestión del subsidio para mayores de 52 años para las personas en situación de desempleo. (Imagen: archivo)

Requisitos para acceder al subsidio para mayores de 52 años

El SEPE recuerda los requisitos que se deben de cumplir para acceder al subsidio para mayores de 52 años.

En 2026 , se solicitan que la persona esté en situación de desempleo y tenga 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos . Además, la persona interesada deberá de cumplir con las siguientes condiciones:

Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.

Ser emigrante que ha retornado a España

Ser liberado o liberada de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo

Haber sido declarado o declarada plenamente capaz o persona con incapacidad permanente parcial

Estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo, habiendo cotizado por desempleo, al menos, entre 90 y 359 días.

A todo lo anterior hay que sumarle que la persona que va a recibir el subsidio debe carecer de rentas propias de cualquier naturaleza que en cómputo mensual sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Una buena noticia es que el SMI ha aumentado en 2026, hasta los 17.094 euros brutos anuales.

Para más información, puedes visitar la web del SEPE donde se recoge todo lo relativo al subsidio para mayores de 52 años.

Excelente noticia para los que nacieron antes de 1973: el SEPE tiene este subsidio de más de 5000 euros, ¿cómo cobrarlo? (Imagen: archivo)

Buenas noticias para los nacidos antes de 1973: el SEPE tiene este subsidio de más de 5000 euros

El SEPE establece que en 2026 podrán acceder al subsidio para mayores de 52 años todas las personas nacidas en 1974 o antes, cumpliendo así el requisito de edad mínima de 52 años .

En cuanto a la cuantía mensual de esta ayuda, se mantiene en el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) para 2026.