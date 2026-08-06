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En España, el precio medio de la luz para el viernes, 7 de agosto de 2026 será de 119.03 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 869 % respecto al valor de ayer que fue de 109.51 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 7 de agosto?

Para el viernes, 7 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 215,13 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 215.13 euros 
De 22:00 a 23:00  185.14 euros 
De 7:00 a 8:00  176.96 euros 
De 23:00 a 24:00 175.38 euros 
De 20:00 a 21:00 174.31 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 7 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 7,76 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 13:00 a 14:00 7.76 euros 
De 14:00 a 15:00  14.52 euros 
De 15:00 a 16:00  17.99 euros 
De 12:00 a 13:00  20.45 euros 
De 16:00 a 17:00  28.4 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00163.24
De 1:00 a 2:00158.01
De 2:00 a 3:00157.53
De 3:00 a 4:00157.13
De 4:00 a 5:00156.6
De 5:00 a 6:00157.36
De 6:00 a 7:00162.61
De 7:00 a 8:00176.96
De 8:00 a 9:00155.72
De 9:00 a 10:00122.15
De 10:00 a 11:0066.22
De 11:00 a 12:0030.86
De 12:00 a 13:0020.45
De 13:00 a 14:007.76
De 14:00 a 15:0014.52
De 15:00 a 16:0017.99
De 16:00 a 17:0028.4
De 17:00 a 18:0081.7
De 18:00 a 19:00121.27
De 19:00 a 20:00150.33
De 20:00 a 21:00174.31
De 21:00 a 22:00215.13
De 22:00 a 23:00185.14
De 23:00 a 24:00175.38
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

  • Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y minimizar la necesidad de encender las lúces.
  • Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.