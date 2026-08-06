En España, el precio medio de la luz para el viernes, 7 de agosto de 2026 será de 119.03 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 869 % respecto al valor de ayer que fue de 109.51 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 7 de agosto?

Para el viernes, 7 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 215,13 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 215.13 euros De 22:00 a 23:00 185.14 euros De 7:00 a 8:00 176.96 euros De 23:00 a 24:00 175.38 euros De 20:00 a 21:00 174.31 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 7 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 7,76 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 13:00 a 14:00 7.76 euros De 14:00 a 15:00 14.52 euros De 15:00 a 16:00 17.99 euros De 12:00 a 13:00 20.45 euros De 16:00 a 17:00 28.4 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 163.24 De 1:00 a 2:00 158.01 De 2:00 a 3:00 157.53 De 3:00 a 4:00 157.13 De 4:00 a 5:00 156.6 De 5:00 a 6:00 157.36 De 6:00 a 7:00 162.61 De 7:00 a 8:00 176.96 De 8:00 a 9:00 155.72 De 9:00 a 10:00 122.15 De 10:00 a 11:00 66.22 De 11:00 a 12:00 30.86 De 12:00 a 13:00 20.45 De 13:00 a 14:00 7.76 De 14:00 a 15:00 14.52 De 15:00 a 16:00 17.99 De 16:00 a 17:00 28.4 De 17:00 a 18:00 81.7 De 18:00 a 19:00 121.27 De 19:00 a 20:00 150.33 De 20:00 a 21:00 174.31 De 21:00 a 22:00 215.13 De 22:00 a 23:00 185.14 De 23:00 a 24:00 175.38

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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