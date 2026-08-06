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En España, el precio medio de la luz para el viernes, 7 de agosto de 2026 será de 119.03 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 869 % respecto al valor de ayer que fue de 109.51 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el viernes 7 de agosto?
Para el viernes, 7 de agosto de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 215,13 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|215.13 euros
|De 22:00 a 23:00
|185.14 euros
|De 7:00 a 8:00
|176.96 euros
|De 23:00 a 24:00
|175.38 euros
|De 20:00 a 21:00
|174.31 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el viernes 7 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 7,76 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 13:00 a 14:00
|7.76 euros
|De 14:00 a 15:00
|14.52 euros
|De 15:00 a 16:00
|17.99 euros
|De 12:00 a 13:00
|20.45 euros
|De 16:00 a 17:00
|28.4 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|163.24
|De 1:00 a 2:00
|158.01
|De 2:00 a 3:00
|157.53
|De 3:00 a 4:00
|157.13
|De 4:00 a 5:00
|156.6
|De 5:00 a 6:00
|157.36
|De 6:00 a 7:00
|162.61
|De 7:00 a 8:00
|176.96
|De 8:00 a 9:00
|155.72
|De 9:00 a 10:00
|122.15
|De 10:00 a 11:00
|66.22
|De 11:00 a 12:00
|30.86
|De 12:00 a 13:00
|20.45
|De 13:00 a 14:00
|7.76
|De 14:00 a 15:00
|14.52
|De 15:00 a 16:00
|17.99
|De 16:00 a 17:00
|28.4
|De 17:00 a 18:00
|81.7
|De 18:00 a 19:00
|121.27
|De 19:00 a 20:00
|150.33
|De 20:00 a 21:00
|174.31
|De 21:00 a 22:00
|215.13
|De 22:00 a 23:00
|185.14
|De 23:00 a 24:00
|175.38
¿Cómo ahorrar energía eléctrica?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz diurna y minimizar la necesidad de encender las lúces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso encontrándose apagados. Por ese motivo, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los estés utilizando.