Recibir una herencia puede ser un alivio financiero, pero también supone un desafío debido a los impuestos que se deben pagar. Sin embargo, en 2025, muchas personas quedarán exentas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, gracias a nuevas bonificaciones establecidas en varias comunidades autónomas. Según datos del Consejo General del Notariado, en 2023 se registró un récord de 56.108 herencias rechazadas, lo que equivale a una de cada seis. La razón principal detrás de este fenómeno ha sido la imposibilidad de afrontar los altos costos fiscales que conlleva aceptar un legado patrimonial. El Impuesto de Sucesiones y Donaciones varía según la comunidad autónoma, lo que ha generado grandes desigualdades entre regiones. En algunas, la carga fiscal se mantiene elevada, mientras que en otras la normativa ha sido flexibilizada. Para 2025, estas son las comunidades que han implementado exenciones y bonificaciones significativas: Andalucía: Herederos de los grupos I y II (descendientes, ascendientes y cónyuges) no pagarán nada si la herencia no supera el millón de euros.Castilla y León: Reducción de entre 300.000 y 400.000 euros en la base imponible para descendientes, cónyuges, ascendientes y adoptantes.Madrid: Bonificación del 99% para familiares directos. Hermanos, sobrinos y tíos tendrán descuentos menores.Galicia: Exención hasta 400.000 euros para herederos del grupo II.Islas Baleares: Bonificación del 100% para descendientes, ascendientes y cónyuges. Hermanos y otros familiares tendrán reducciones menores. Si bien estas bonificaciones alivian la carga fiscal para muchos herederos, los expertos advierten sobre el impacto en la recaudación estatal. Técnicos del Ministerio de Hacienda han señalado que esta medida podría beneficiar principalmente a los sectores más acomodados. Lo que ha reabierto el debate sobre la necesidad de unificar el sistema impositivo en todo el país. Por ahora, cada comunidad autónoma seguirá gestionando este tributo de manera independiente, lo que significa que las diferencias en el pago del impuesto continuarán marcando grandes contrastes según el lugar de residencia del heredero.