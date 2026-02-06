Los expertos consultados por el Banco Central Europeo confirmaron que las previsiones de inflación en la eurozona se mantienen estables hasta 2030, incluso en un contexto marcado por la apreciación del euro frente al dólar. El resultado refuerza la hoja de ruta del organismo monetario y respalda la decisión de sostener los tipos de interés en el nivel actual. Según la encuesta trimestral realizada por el BCE, la inflación general y la subyacente continúan alineadas con el objetivo de estabilidad de precios a medio y largo plazo, lo que reduce la presión para introducir cambios inmediatos en la política monetaria. Las estimaciones apuntan a una inflación general del 1,8% en 2026, del 2% en 2027 y del 2,1% en 2028. A largo plazo, los expertos mantienen una media del 2% en 2030, en línea con el objetivo fijado por el BCE. De esta manera, el organismo lograría su meta de estabilidad de precios salvo en 2026, cuando el indicador quedaría ligeramente por debajo. En paralelo, el Consejo de Gobierno decidió de forma unánime mantener los tipos de interés en el 2% por quinta vez consecutiva. La evaluación interna considera que la inflación tenderá a estabilizarse y que la economía de la eurozona cuenta con capacidad de resistencia ante un escenario internacional complejo. La reciente fortaleza del euro frente al dólar no generó inquietud en la cúpula del banco central. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, señaló que este movimiento cambiario ya formaba parte del análisis económico y no justifica un giro en la política de tipos. Desde Fráncfort subrayan que el impacto del tipo de cambio sobre la inflación se evalúa de manera integral y a medio plazo. En este contexto, el BCE prioriza la estabilidad y evita respuestas precipitadas ante fluctuaciones del mercado. Los analistas coinciden en que el escenario actual favorece una estrategia de continuidad. Los mercados anticipan que los tipos permanecerán en el 2 % durante un periodo prolongado, mientras se consolida la convergencia de la inflación hacia el objetivo oficial. Además de la inflación, la encuesta muestra una ligera mejora en las expectativas de crecimiento. Los expertos revisaron al alza el avance económico para 2026, con una previsión del 1,2%, frente al 1,1% anterior, impulsada por un desempeño más sólido de lo esperado en el tercer trimestre del año pasado. Para 2027 y 2028, el crecimiento se mantendría en torno al 1,4% y 1,3%, respectivamente, cifras que también se extienden al horizonte de largo plazo. En materia laboral, el desempleo seguiría una trayectoria descendente, con una tasa del 6,1% prevista tanto para 2028 como para 2030. El sondeo, realizado entre el 7 y el 12 de enero y con la participación de 62 expertos de instituciones financieras y no financieras europeas, consolida la visión de un escenario de estabilidad macroeconómica, con inflación controlada, crecimiento moderado y un mercado laboral resiliente.