Imagen ilustrativa realizada con inteligencia artificial que representa un control de tránsito en España y las restricciones para renovar el carnet de conducir tras los nuevos requisitos impulsados por la DGT.

Los conductores sancionados por utilizar el teléfono celular mientras manejaban podrían enfrentarse a una revisión individual de sus expedientes. La Dirección General de Tráfico (DGT) confirmó que analizará caso por caso las multas relacionadas con esta infracción después de una reciente decisión judicial que cuestionó la validez de algunas sanciones.

La medida no implica la anulación automática de todas las multas, sino que cada expediente deberá evaluarse de manera independiente para determinar si la pérdida de puntos de la licencia de conducir estuvo debidamente fundamentada.

¿Por qué el Gobierno revisará las sanciones por usar el teléfono celular al volante?

La decisión surge después de que un juzgado de Madrid anulara una multa impuesta a un conductor al considerar que el agente no había acreditado de forma suficiente el uso indebido del teléfono móvil durante la conducción. La resolución abrió la puerta a revisar expedientes similares cuando existan dudas sobre la prueba que sustentó la sanción.

A partir de este criterio, la DGT analizará cada caso de forma individual para comprobar si la denuncia cumple con los requisitos legales exigidos. Si se concluye que la sanción no estuvo correctamente motivada, también podrá revisarse la retirada de puntos del permiso de conducir.

Conviene recordar que la normativa española considera una infracción muy grave conducir sujetando un teléfono móvil u otro dispositivo de comunicación. En la actualidad, esta conducta puede acarrear una multa económica y la pérdida de seis puntos del carnet.

¿Qué ocurrirá con los puntos de la licencia de conducir?

La revisión no beneficiará automáticamente a todos los conductores sancionados. Cada expediente será estudiado por separado y únicamente podrán modificarse aquellas sanciones en las que se detecten deficiencias en la acreditación de los hechos o en la tramitación administrativa.

Por este motivo, los especialistas en derecho de tráfico recomiendan conservar toda la documentación relacionada con la multa y, en caso de considerar que existieron irregularidades, solicitar el correspondiente recurso por las vías administrativas o judiciales previstas.

Mientras tanto, la DGT mantiene sin cambios la normativa vigente. El uso del teléfono móvil al volante continúa considerado una de las principales causas de distracción en carretera y seguirá siendo objeto de controles específicos por parte de los agentes de tráfico.