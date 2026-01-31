Este sábado, 31 de enero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,44 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,66 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.31% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.13%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 31 de enero de 2026:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.529 euros

Valencia: 1.205 euros hasta los 1.57 euros

Granada: 1.255 euros hasta los 1.539 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.329 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 31 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.265 euros hasta los 1.574 euros

Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.6 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.6 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.585 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.899 euros

Barcelona: desde 1.404 euros hasta los 1.739 euros

Valencia: desde 1.434 euros hasta los 1.749 euros

Granada: desde 1.645 euros hasta los 1.745 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el auto: