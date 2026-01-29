En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este jueves, 29 de enero de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,44 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,7 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,39 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 0.08% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.13%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 29 de enero de 2026:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.719 euros

1.199 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.515 euros

1.205 euros hasta los 1.515 euros Valencia: 1.205 euros hasta los 1.561 euros

1.205 euros hasta los 1.561 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.529 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.329 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 29 de enero en España?

Durante este jueves, 29 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros

desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.61 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.61 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.529 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.394 euros hasta los 1.719 euros

: desde 1.394 euros hasta los 1.719 euros Valencia : desde 1.485 euros hasta los 1.739 euros

: desde 1.485 euros hasta los 1.739 euros Granada : desde 1.639 euros hasta los 2.5 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina.

Además, asegúrate de que tu coche esté bien mantenido. Realiza cambios de aceite regularmente, revisa la presión de los neumáticos y asegúrate de que el filtro de aire esté limpio. Un vehículo en buen estado es más eficiente en el consumo de combustible.

Por último, planifica tus rutas con antelación. Evita el tráfico y las paradas innecesarias y considera compartir el coche o utilizar el transporte público cuando sea posible. Esto no solo ahorra combustible, sino que también reduce el desgaste del vehículo.