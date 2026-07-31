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Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este viernes, 31 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,66 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,86 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,79 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 1.61% en el precio de la gasolina y del 2.68% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 31 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.649 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.609 euros hasta los 1.96 euros

Valencia: 1.634 euros hasta los 1.93 euros

Granada: 1.599 euros hasta los 1.899 euros

Ceuta: 1.564 euros hasta los 1.564 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 31 de julio en España?

Durante este viernes, 31 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.889 euros

Barcelona: desde los 1.439 euros hasta los 1.815 euros

Valencia: desde los 1.493 euros hasta los 1.809 euros

Granada: desde los 1.529 euros hasta los 1.779 euros

Ceuta: desde los 1.534 euros hasta los 1.534 euros

Zaragoza: desde los 1.715 euros hasta los 1.779 euros.

Málaga: desde los 1.579 euros hasta los 1.799 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un combustible sin plomo con 98 octanos (RON), orientado a motores de alta compresión o de altas prestaciones. Brinda mayor resistencia a la detonación y, en los propulsores que pueden sacarle partido, ofrece un funcionamiento más suave y mejor rendimiento; en los diseñados para 95, la mejora suele ser mínima.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.669 euros y el máximo es de 1.979 euros

Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde 1.6 euros hasta los 1.979 euros

Granada: desde 1.789 euros hasta los 1.939 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: