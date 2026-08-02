Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sucesos únicos e inesperados. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de los astros y su magnetismo y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que el destino depara a tu signo hoy, domingo 2 de agosto? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos.

La predicción del horóscopo para Acuario este domingo

Una persona de tu círculo de amistades te revelará una confidencia que deberás mantener en reserva. Hoy te tocará vencer algunas de tus propias resistencias: permanece firme y evita cualquier acción que pueda perjudicarte. Recuerda que el ejercicio será tu aliado, hoy y siempre.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Acuario: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

Acuario, en el trabajo un colega-amigo podría confiarte un secreto; guárdalo y separa lo personal de lo laboral. Mantente firme ante presiones y evita decisiones que puedan perjudicarte.

Supera pequeñas resistencias con enfoque y límites claros para avanzar en tus tareas. Apóyate en el deporte, tu aliado hoy y siempre, para liberar tensión y mantener energía y lucidez.

¿Cómo le irá en el amor a Acuario este domingo 2 de agosto?

Acuario, hoy el amor se activa con charlas frescas y gestos espontáneos; si tienes pareja, la chispa se renueva y si estás soltero, alguien ingenioso te atrae.

Tu compatibilidad del día es con Géminis: comparten curiosidad e independencia, lo que facilita una conexión ágil y divertida.

¿Cómo son las personas de Acuario?

Acuario es independiente, original y visionario; valora la libertad y las ideas nuevas. Piensa a futuro y rompe moldes con creatividad.

Es humanitario y sociable, pero puede parecer distante con sus emociones. Le atraen las causas colectivas y las amistades que estimulan su mente.

Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que poseas un día maravilloso.

Consejos de hoy para Acuario

Acuario, guarda con absoluta discreción el secreto que te confíen. Mantente firme ante tus resistencias y evita decisiones impulsivas que puedan perjudicarte. Haz del deporte tu aliado hoy y muévete aunque sea unos minutos.