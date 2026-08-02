Hoy domingo 2 de agosto los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco . Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo.

A continuación, tienes la predicción de tu horóscopo para saber qué espera a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional.

El horóscopo para Leo este domingo

Si estás en una relación, puede que haya llegado el momento de considerar dar un paso más en compromisos o en el plano familiar. No te preocupes por lo que tu familia opine o diga sobre tu pareja; lo que realmente importa eres tú y lo que sientas y decidas para tu vida.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

En el trabajo, Leo, hoy sentirás que es momento de dar un paso más en responsabilidad; toma decisiones firmes y lidera con confianza.

No te preocupes por lo que otros opinen: prioriza lo que tú sientes y necesitas para tu carrera y se notará en tus resultados.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este domingo 2 de agosto?

Hoy, Leo, tu carisma atrae miradas; si escuchas con atención y evitas la prisa, el amor se acerca con naturalidad.

Eres especialmente compatible con Aries: ambos son de fuego y comparten una pasión y energía que se encienden mutuamente.

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo es carismático y seguro de sí mismo; le encanta brillar y tomar la iniciativa. Tiene un corazón generoso y protector y busca reconocimiento sincero.

Puede ser orgulloso y un poco dramático, pero su entusiasmo inspira a otros. Fiel y leal, valora la honestidad y la creatividad en sus relaciones.

Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Habla con tu pareja sobre el siguiente paso que ambos desean dar con claridad y calma. Da prioridad a lo que tú sientes por encima de la opinión de tu familia. Confía en tu liderazgo, Leo y toma hoy una decisión pequeña que te acerque a la vida que quieres.