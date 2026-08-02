Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, domingo 2 de agosto? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

El horóscopo para Capricornio este domingo

Alguien te brindará una enseñanza importante y te darás cuenta de algo que no habías percibido. En cuanto a la salud, te sentirás con mucha energía y vitalidad, pero no descuides los buenos hábitos. Un familiar tratará de tentarte para que abandones la dieta.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Capricornio: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

Capricornio, en el trabajo alguien te dará una lección valiosa y descubrirás un punto ciego en tu forma de avanzar. Con esa claridad, corregirás el rumbo de inmediato.

Tendrás energía de sobra para rendir, pero mantén los buenos hábitos y no cedas a tentaciones que rompan tu disciplina. Aunque vengan de la familia, prioriza tu enfoque.

¿Cómo le irá en el amor a Capricornio este domingo 2 de agosto?

Hoy, Capricornio tendrá calma en el amor; una charla sincera aclarará dudas y acercará corazones.

Compatible con Tauro: comparten metas y estabilidad, avanzan con paciencia y compromiso.

¿Cómo es la personalidad de los Capricornio?

Capricornio es disciplinado y ambicioso; valora la estabilidad y el trabajo bien hecho. Tiene una gran resistencia y enfoque para alcanzar metas a largo plazo.

Puede parecer reservado, pero es leal y confiable. Su realismo y prudencia lo ayudan a tomar decisiones sólidas y asumir responsabilidades con madurez.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Capricornio

Capricornio, escucha con humildad la lección y convierte el aprendizaje en una acción concreta. Aprovecha tu energía manteniendo tus buenos hábitos. Pon límites en casa y respeta tu plan de alimentación.