El Supremo detiene las subidas del alquiler: los propietarios no podrán actualizar los contratos sin límites.

El Gobierno español ha recibido un aval judicial fundamental a su política de vivienda. El Ministerio de Vivienda celebró la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la legalidad de los límites a las subidas anuales de los alquileres , una medida diseñada para contener el impacto de la inflación y fortalecer la protección de los inquilinos.

Desde el departamento encargado de la política habitacional se enfatizó que la decisión del alto tribunal consolida una respuesta “estructural” ante las tensiones de precios que, en contextos extraordinarios, comprometen el acceso a la vivienda.

La resolución respalda el criterio de que el legislador puede intervenir cuando existen razones de interés general debidamente justificadas.

El fallo también cierra la puerta a las reclamaciones patrimoniales promovidas por propietarios y empresas de arrendamiento. El Supremo ratificó la desestimación de esas demandas y validó la aplicación de límites “razonables y razonados” cuando no hay acuerdo entre las partes para actualizar la renta.

El Supremo detiene las subidas del alquiler: los propietarios no podrán actualizar los contratos sin límites. Shutterstock

El Supremo respalda los límites a los aumentos del alquiler

El tribunal argumenta que la restricción de la actualización anual persigue un fin legítimo: detener la escalada inflacionaria y salvaguardar a los arrendatarios más vulnerables. En este contexto, sostiene que la medida no constituye un despojo del derecho de propiedad ni disminuye su esencia fundamental.

La resolución enfatiza que, tras el shock inflacionario relacionado con el conflicto en Ucrania, el Estado implementó mecanismos excepcionales para prevenir la transferencia automática del IPC a los contratos.

El Supremo detiene las subidas del alquiler: los propietarios no podrán actualizar los contratos sin límites. Shutterstock.

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Además, la resolución establece los límites de la intervención pública, sin anular la libertad contractual. En cambio, establece un marco de contención en ausencia de consenso entre propietario e inquilino, fortaleciendo la previsibilidad del sistema.

Cómo afecta la decisión al mercado inmobiliario y a la política de vivienda

Para el Ministerio de Vivienda, el respaldo judicial proporciona seguridad jurídica y continuidad a una política que persigue estabilidad.

La validación del Supremo disminuye la incertidumbre regulatoria y refuerza la capacidad del Estado para actuar ante ciclos de precios extremos.