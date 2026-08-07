Quienes se jubilan por despido o ERE soportan un recorte medio del 18,9% en la pensión, según los datos que el Gobierno trasladó al Congreso.

Quedarse sin trabajo por un despido, un ERE o el cierre de una empresa no solo interrumpe la carrera laboral: también reduce de forma permanente la pensión de jubilación. Así funciona la jubilación anticipada involuntaria en España, una modalidad que permite retirarse hasta cuatro años antes de la edad ordinaria cuando el cese en el empleo se produce por causas ajenas al trabajador. La ventaja del adelanto tiene un precio: la Seguridad Social aplica un coeficiente reductor que rebaja la pensión de por vida.

El debate sobre estas penalizaciones ha vuelto a cobrar actualidad después de que el Ejecutivo respondiera a preguntas parlamentarias del BNG y de Podemos sobre la posibilidad de eliminarlas para trabajadores con más de 40 años cotizados. La respuesta fue negativa. El Gobierno cifró el coste en 3.358 millones de euros anuales y lo descartó como inviable en el contexto actual del sistema de pensiones.

Cómo funciona el recorte en la pensión por jubilación anticipada forzosa

La jubilación anticipada involuntaria está regulada en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social. Para acceder a ella, el trabajador debe haber cotizado al menos 33 años, estar inscrito como demandante de empleo durante un mínimo de seis meses y haber agotado la prestación contributiva por desempleo. Los autónomos no pueden acogerse a esta modalidad.

Las causas que habilitan este tipo de jubilación son concretas: despido colectivo, despido por causas objetivas, extinción del contrato por resolución judicial, fuerza mayor constatada por la autoridad laboral, muerte o jubilación del empresario individual, concurso de acreedores y situaciones de violencia de género. Una vez que se cumplen los requisitos, la Seguridad Social aplica los coeficientes reductores sobre la pensión en función de los meses de adelanto y los años cotizados. En 2026, esa reducción puede oscilar entre el 4,75% y el 30%, y es permanente: no se recupera cuando llega la edad ordinaria de jubilación.

El Gobierno descartó eliminar las penalizaciones: suprimir los coeficientes reductores de la jubilación involuntaria costaría 2.013 millones de euros al año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto pierde en la pensión quien se jubila de forma involuntaria?

Los datos que el Gobierno trasladó al Congreso permiten poner cifras al impacto real. Los beneficiarios de pensión por jubilación anticipada involuntaria con más de 40 años cotizados soportan un coeficiente reductor medio del 18,9%, muy por encima del 11,36% que se aplica a quienes se jubilan de forma voluntaria. A pesar de ese recorte, la pensión media de este grupo alcanza los 2.100,42 euros mensuales, con una edad media de jubilación de 61 años y diez meses y una carrera de cotización promedio de casi 43 años.

La diferencia entre los coeficientes de la modalidad voluntaria y la involuntaria responde a un criterio deliberado del legislador: quien se jubila anticipadamente por causas que no controló merece condiciones más favorables que quien lo hace por decisión propia. Por eso la involuntaria permite adelantar hasta cuatro años la jubilación frente a los dos años máximos de la voluntaria, y los coeficientes por mes de adelanto son, en términos generales, algo menores.

El coste de las penalizaciones y el debate político sobre su eliminación

El Gobierno cifró en 3.358 millones de euros anuales el coste de eliminar los coeficientes reductores para jubilados anticipados con 40 o más años cotizados. De esa cifra, 2.013 millones corresponden a la jubilación anticipada involuntaria, derivada de despidos colectivos, causas de fuerza mayor, violencia de género o incumplimientos graves por parte de la empresa.

El debate llegó al Congreso impulsado por Podemos y el BNG, que defienden la supresión de esas penalizaciones para trabajadores con largas carreras de cotización. En noviembre de 2025 se aprobó una moción que pedía impulsar las reformas necesarias para eliminar los coeficientes reductores. El Ejecutivo, sin embargo, ha respondido que la medida no es viable dado el estado actual del sistema de pensiones, y ha mantenido el régimen de penalizaciones sin cambios para 2026.