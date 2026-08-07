El BOE fija que incumplir la obligación de informar sobre los alquileres turísticos puede costar el permiso para operar en plataformas como Airbnb.

Si tienes un piso en Airbnb, Booking u otra plataforma similar, hay una obligación que no puedes ignorar. Una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicada en el BOE el 6 de agosto de 2026, fija doctrina sobre qué ocurre cuando un propietario no presenta el modelo informativo anual de su alojamiento de corta duración. La respuesta es clara: el registrador puede retirar el Número de Registro Único de Alojamiento (NRUA), el permiso imprescindible para operar legalmente en estas plataformas.

La resolución (BOE-A-2026-17138) surge de un recurso presentado por un propietario de Granada al que el registrador le denegó el depósito del modelo informativo por presentarlo fuera de plazo. El Centro Directivo aprovechó el caso para establecer el procedimiento exacto que deben seguir los registradores cuando un anfitrión no cumple con esta obligación. El texto no deja margen de interpretación.

Qué pasa si no presentas el modelo informativo anual del alquiler turístico

El Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, obliga a todos los titulares de un NRUA a depositar cada año un modelo informativo con los datos de actividad del ejercicio anterior. El plazo general es febrero. La primera presentación obligatoria correspondía a los datos de 2025 y debía entregarse en febrero de 2026. La obligación afecta a todos los tipos de alquiler de corta duración: turístico, vacacional, laboral, académico o por motivos médicos.

Según la doctrina fijada ahora por la Dirección General, si el propietario no presenta ese modelo en plazo, el registrador debe notificárselo por escrito, indicar los motivos y darle un plazo de siete días hábiles para subsanar. Si transcurrido ese plazo el anfitrión sigue sin presentar el depósito, el registrador procederá a retirar el NRUA, cancelar la nota marginal en el Registro de la Propiedad y notificarlo tanto al interesado como a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Una vez cancelado el número, el anuncio en la plataforma pierde su base legal.

Sin el modelo informativo anual, el registrador puede retirar el número de registro y el anuncio en Airbnb pierde su base legal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Puede el registrador retirar el permiso sin pasar por la Administración?

La respuesta que da el BOE es sí, dentro del marco del procedimiento registral. La resolución se apoya en el Reglamento (UE) 2024/1028 del Parlamento Europeo, aplicable desde el 20 de mayo de 2026, que atribuye a las autoridades competentes la facultad de suspender o retirar números de registro cuando el anfitrión no aporte información actualizada o la facilite con errores graves. En España, esa autoridad competente en el procedimiento de registro son los registradores de la propiedad y de bienes muebles.

La resolución aclara que esta competencia del registrador no elimina las facultades sancionadoras de las comunidades autónomas o los ayuntamientos. Son dos vías paralelas: el registrador actúa en el ámbito del procedimiento de registro; la Administración, en el procedimiento sancionador o de restablecimiento de la legalidad urbanística. En la práctica, un propietario puede perder el número de registro por vía registral y enfrentarse además a un expediente administrativo por operar sin licencia.

El marco legal que convirtió el modelo informativo en obligatorio

El origen de esta obligación está en el Real Decreto 1312/2024, que creó el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital. Desde el 1 de julio de 2025, ningún propietario puede anunciar su vivienda en plataformas con reservas y pagos online sin contar con su propio NRUA. La Orden VAU/1560/2025, publicada el 31 de diciembre de 2025, concretó el modelo informativo anual que debe acompañar a ese registro cada año: un listado anonimizado con las fechas de entrada y salida de los huéspedes, el número de ocupantes y la finalidad de cada estancia.

El modelo puede presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores o en papel ante el registro correspondiente. La norma establece un modelo por finca, embarcación o artefacto naval. Hasta que la Dirección General publicó la resolución del 6 de agosto, existía un vacío interpretativo sobre las consecuencias exactas de no presentarlo. Ese vacío ya no existe.