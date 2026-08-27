Las familias numerosas que cumplan determinadas condiciones pueden acceder a una deducción estatal en el IRPF y solicitar a Hacienda que su importe se abone de forma anticipada, sin tener que esperar a presentar la declaración de la Renta.

El trámite se realiza mediante el Modelo 143 de la Agencia Tributaria. Este formulario está destinado al abono anticipado de las deducciones por familia numerosa, ascendiente con dos hijos y personas con discapacidad a cargo.

En el caso concreto de las familias numerosas de categoría especial, la deducción puede alcanzar los 2400 euros al año, que pueden recibirse mediante pagos anticipados de 200 euros mensuales. Para las familias numerosas de categoría general, el máximo ordinario es de 1.200 euros al año.

Qué familias pueden cobrar hasta 2400 euros al año de Hacienda

La deducción por familia numerosa contempla dos cuantías principales. Las familias de categoría general pueden acceder a un máximo de 1200 euros anuales, equivalentes a 100 euros mensuales si se solicita el abono anticipado.

La cantidad se incrementa un 100% para las familias numerosas de categoría especial. En este supuesto, Hacienda establece una deducción máxima de 2400 euros anuales, que puede traducirse en pagos de 200 euros al mes.

Oficial | Hacienda permite cobrar hasta 2400 euros al año a las familias que presenten el Modelo 143 y cumplan estos requisitos. Fuente: Shutterstock

Además, las cantidades pueden aumentar todavía más. La Agencia Tributaria contempla un incremento de hasta 600 euros anuales adicionales por cada hijo que exceda del número mínimo exigido para que la familia haya adquirido la condición de numerosa de categoría general o especial.

Por tanto, los 2400 euros no constituyen un pago general para cualquier familia. Es una deducción fiscal específica y su cuantía depende de la categoría reconocida, los meses durante los que se cumplan los requisitos y las circunstancias de cada contribuyente.

Requisitos para solicitar la deducción por familia numerosa

No es suficiente con tener hijos para acceder a la deducción por familia numerosa. El contribuyente debe formar parte de una familia que tenga reconocida oficialmente esta condición conforme a la legislación vigente.

La Agencia Tributaria señala que pueden aplicar la deducción los ascendientes o, en determinados casos, hermanos huérfanos de padre y madre que formen parte de una familia numerosa y cumplan alguno de los requisitos establecidos.

Entre las situaciones que permiten acceder a la deducción se encuentran:

Trabajar por cuenta propia o ajena y estar dado de alta en la Seguridad Social o mutualidad correspondiente.

Percibir prestaciones contributivas o asistenciales por desempleo .

Cobrar una pensión abonada por la Seguridad Social o por Clases Pasivas.

Ser un profesional no integrado en el RETA y recibir de una mutualidad de previsión alternativa prestaciones análogas a las anteriores.

El derecho debe mantenerse durante los meses correspondientes. Por eso, cualquier cambio que afecte al cumplimiento de las condiciones puede modificar el importe que finalmente corresponde recibir.

Modelo 143: para qué sirve y cómo solicitar el abono anticipado

El Modelo 143 es el formulario habilitado por Hacienda para solicitar el abono anticipado de estas deducciones. Su presentación permite que quienes tengan derecho al beneficio puedan recibirlo periódicamente en lugar de esperar a aplicarlo en la declaración del IRPF.

En el caso de una familia numerosa de categoría especial, el abono anticipado es de 200 euros mensuales. Para la categoría general, la cantidad es de 100 euros al mes. A ello pueden añadirse 50 euros mensuales por cada hijo que exceda el mínimo exigido para obtener la categoría correspondiente.

La solicitud puede presentarse de forma individual o colectiva cuando exista más de una persona con derecho a la misma deducción. Si es colectiva, quienes tengan derecho pueden cederlo a uno de los beneficiarios, que recibirá íntegramente el abono.

Hacienda especifica además que no es necesario presentar una nueva solicitud todos los años mientras continúen cumpliéndose las condiciones, salvo determinados cambios, como pasar de una modalidad individual a colectiva o viceversa.

Cómo presentar el Modelo 143 ante Hacienda

Oficial | Hacienda permite cobrar hasta 2400 euros al año a las familias que presenten el Modelo 143 y cumplan estos requisitos. Fuente: Shutterstock

La Agencia Tributaria permite realizar la presentación del Modelo 143 por diferentes vías. El procedimiento está disponible electrónicamente, por teléfono y en las oficinas de la AEAT, según la información oficial del trámite.

Para efectuar la presentación electrónica se puede utilizar certificado electrónico, DNI electrónico o Cl@ve. Cuando corresponda más de una deducción, debe presentarse una solicitud por cada una de aquellas a las que se tenga derecho.

Además, tanto los solicitantes como las personas relacionadas con determinadas deducciones deben disponer de Número de Identificación Fiscal (NIF).

Una vez recibida la solicitud, la Agencia Tributaria comprueba la información disponible. Si considera que procede el abono anticipado, Hacienda realiza de oficio el pago correspondiente al solicitante.