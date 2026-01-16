La Ley de Arrendamientos Urbanos contempla una cláusula que permite al propietario recuperar la vivienda en supuestos concretos, siempre que el contrato lo prevea expresamente.

Adiós a la Ley de Alquileres: los propietarios no podrán vender o alquilar su vivienda si no cumplen con este requisito

Palo para los inquilinos: “Si el propietario no actualiza el precio del alquiler en 5 años, lo puede subir de golpe”

El mercado del alquiler en España atraviesa un momento de máxima tensión. Subidas de precios, escasez de oferta y cambios normativos han generado dudas constantes entre inquilinos y propietarios sobre qué derechos siguen vigentes y en qué situaciones un contrato puede darse por terminado antes de lo esperado.

En ese contexto, una cláusula incluida en muchos contratos vuelve a situarse en el centro del debate. Se trata de una previsión legal que permite al propietario recuperar su vivienda bajo determinadas condiciones, siempre que esté claramente recogida en el contrato y se cumplan los plazos que marca la ley.

El contenido del contrato y sus cláusulas específicas resultan determinantes para definir los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos.

Qué dice la Ley de Arrendamientos Urbanos sobre esta cláusula

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que los contratos de alquiler de vivienda habitual tienen una duración mínima obligatoria para el inquilino. Sin embargo, el artículo 9.3 de la norma contempla una excepción relevante: el propietario puede recuperar la vivienda si la necesita para uso propio o de un familiar directo, siempre que esta posibilidad esté prevista de forma expresa en el contrato.

Esta cláusula no permite un desalojo inmediato ni arbitrario. La ley exige que haya transcurrido al menos un año de contrato y que el arrendador comunique su decisión con una antelación mínima de dos meses, justificando la necesidad real de la vivienda.

Además, si el propietario no ocupa el inmueble en el plazo legal tras la finalización del contrato, el inquilino puede reclamar la reposición del alquiler o una indemnización.

En qué casos puede aplicarse y cuándo no es válida

Para que esta cláusula tenga validez legal, deben cumplirse varios requisitos. El primero es que esté expresamente incluida en el contrato firmado por ambas partes. Si no figura por escrito, el propietario no puede invocarla de forma unilateral

El segundo requisito es la necesidad acreditada. La ley limita esta posibilidad a supuestos concretos, como el uso como vivienda habitual del propietario, su cónyuge tras una separación o determinados familiares de primer grado.

No es válida, en cambio, para vender el piso, subir el alquiler o cambiar de inquilino. En esos casos, el arrendador debe respetar la duración mínima del contrato y las prórrogas obligatorias que marca la normativa vigente.

Por qué esta cláusula genera tanta confusión entre inquilinos

El problema no está en la existencia de la cláusula, sino en la forma en que suele interpretarse. Muchos inquilinos creen que su presencia implica que pueden ser expulsados en cualquier momento, cuando en realidad la ley establece límites claros y garantías.

Expertos en derecho inmobiliario recuerdan que la protección del inquilino sigue siendo el eje central de la LAU, especialmente en zonas tensionadas, donde existen además topes a las subidas de precios y controles adicionales.

La recuperación de una vivienda por parte del propietario solo puede producirse en los supuestos previstos por la ley y con los plazos establecidos.

Qué deben revisar los inquilinos antes de firmar un contrato

Ante este escenario, los especialistas recomiendan prestar especial atención a las cláusulas de necesidad del arrendador antes de firmar un contrato de alquiler. Revisar si aparece esta previsión, cómo está redactada y en qué términos puede aplicarse es clave para evitar sorpresas futuras.

También aconsejan conservar todas las comunicaciones por escrito y, ante cualquier notificación de finalización anticipada, consultar con un abogado o con servicios de asesoramiento al inquilino para verificar si se cumplen los requisitos legales.