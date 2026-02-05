La suspensión del AVE entre Madrid y Andalucía mantiene en alerta al sector turístico. La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) advirtió que la falta de restablecimiento de la alta velocidad puede provocar una caída del 30% en las ventas anuales y generar “un serio daño reputacional”. La situación se prolonga tras el descarrilamiento ocurrido en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero, sin una fecha oficial de reapertura. Desde el sector señalan que la suspensión del AVE impacta de forma directa en la conectividad ferroviaria de alta velocidad, clave para el turismo andaluz. La incertidumbre sobre la vuelta del servicio genera preocupación creciente entre empresarios y operadores, que observan un deterioro progresivo de la demanda. La Fahat expresó su “profunda preocupación” por la “prolongada interrupción” del servicio y por la “incertidumbre existente” sobre su restablecimiento pleno. El escenario afecta tanto al turismo de ocio como al corporativo, con consecuencias que ya se reflejan en las reservas. La Fahat calculó que la suspensión del AVE puede derivar en “una caída del 30% en las ventas anuales” si no se restablece con urgencia la circulación ferroviaria. Según la federación, el impacto inicial se tradujo en cancelaciones “relativamente contenidas”, en torno al 15%. Sin embargo, el organismo advirtió que “la ausencia de una solución clara, estable y comunicada con garantías ha provocado un deterioro progresivo y cada vez más profundo de la demanda”. Este proceso se intensifica con el paso de las semanas y sin señales claras de normalización. El efecto resulta “especialmente acusado en el mercado nacional” y en segmentos específicos como el turismo corporativo y el turismo MICE, vinculados a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Los empresarios detectaron en las últimas semanas un “aumento sostenido de cancelaciones” y una “práctica paralización de las reservas a corto y medio plazo”. La suspensión del AVE se combina con “un contexto meteorológico adverso” que limita alternativas como el vehículo privado o compartido. Esta combinación reduce la accesibilidad a los destinos andaluces y profundiza el impacto negativo sobre la demanda. La falta de opciones fiables de transporte condiciona la planificación de viajes y desalienta nuevas reservas. La organización empresarial indicó que la prolongación de la incertidumbre impulsa a muchos potenciales visitantes a elegir otros destinos a medio plazo, lo que agrava el escenario para el sector hotelero. La suspensión del AVE tiene un impacto “muy significativo” en la celebración de eventos. Según Fahat, los aforos “no alcanzan ni siquiera la mitad de lo inicialmente previsto”, incluso en fechas clave del calendario turístico. La federación lamentó que, en este contexto, “no existen palancas eficaces para revertir esta dinámica negativa” sin una recuperación “sólida, fiable y plenamente operativa” del servicio de alta velocidad ferroviaria. Además, alertó que “el daño reputacional” generado “ya está teniendo efectos visibles” y que, “de no corregirse a corto plazo, podría traducirse en consecuencias aún más graves” para la sostenibilidad del turismo andaluz. Para el sector, resulta “imprescindible restablecer la confianza”, garantizar frecuencias suficientes y tiempos competitivos, y lanzar una campaña de comunicación que refuerce la imagen de la alta velocidad como eje del turismo.