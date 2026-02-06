El gigante español de la moda, Inditex, se encuentra en medio de una transformación significativa que redefine su modelo de negocio. Su marca insignia, Zara, es la más afectada por este cambio estratégico que integra digitalización, sostenibilidad y el cierre de tiendas Zara en diversos países. Este proceso de transformación no solo busca adaptarse a las nuevas demandas del mercado, sino también establecer un nuevo estándar en la industria de la moda, priorizando la responsabilidad social y ambiental. En medio de un escenario cada vez más competitivo donde plataformas como Shein, Amazon o Zalando imponen un nuevo estándar, tiendas como Zara deben revisar su estrategia. La moda ya no se mide únicamente en metros cuadrados, sino en la capacidad de conectar con el cliente y satisfacer sus necesidades. Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, el grupo ejecutó el cierre neto de 136 tiendas en todo el mundo, en línea con su plan de optimización. “Estamos consolidando una red comercial más eficiente y sostenible”, afirmaron fuentes de la compañía liderada por Amancio Ortega. España, Italia y Francia fueron algunos de los países más afectados por la reestructuración. La decisión impactó en las cifras del primer trimestre de 2025. Pese a los cierres, Inditex aumentó su beneficio neto un 12%, impulsado por la reducción de costes fijos y el crecimiento del e-commerce. “La transformación está generando resultados positivos más rápido de lo previsto”, afirmaron desde el grupo. El cierre de 52 tiendas Zara forma parte de una estrategia que busca “unificar la experiencia física y digital”. Inditex apunta a ofrecer espacios más amplios, con tecnología RFID y probadores inteligentes, además de un sistema logístico más ágil. El objetivo de que tantas ubicaciones bajen la persiana, explican desde la empresa, es aumentar la rentabilidad por metro cuadrado y reducir su huella ambiental. Los analistas señalan que esta estrategia consolida el liderazgo global de Inditex (pese al cierre de 136 tiendas de sus marcas en todo el mundo), frente a competidores como H&M y Uniqlo, quienes también están rediseñando su estructura comercial. Además, el grupo prevé reforzar su presencia online, que en 2024 ya representaba más del 30% de sus ventas totales. Este enfoque híbrido -tiendas experienciales y comercio electrónico- está guiando la expansión de la firma hacia nuevos formatos de consumo. El futuro de Zara se enfocará en el desarrollo de tiendas de nueva generación: espacios amplios, sostenibles y completamente digitalizados. Inditex tiene la intención de reducir la cantidad de tiendas, pero aumentar su tamaño y dotarlas de tecnología avanzada. El caso de Zara es paradigmático: 52 cierres en España, un flagship en camino en Zaragoza y la integración de cafeterías, toboganes o espacios de hogar en tiendas reformadas. La pregunta ya no es cuántas tiendas tiene una marca, sino cómo logra diferenciarse en un mercado saturado. En palabras de Marta Ortega: “Queremos que cada tienda sea un espacio inspirador donde la moda, la tecnología y la sostenibilidad convivan de manera natural”. La heredera del imperio de Inditex aprovechó su tradicional mensaje de Navidad para hacer un balance del 2025 y reconocer el trabajo de los más de 160.000 empleados del grupo en todo el mundo. En su mensaje, subrayó que el compromiso, la dedicación y el esfuerzo diario de la plantilla son “el pilar central” sobre el que se sostiene la compañía, reforzando la idea de que el crecimiento de Inditex depende directamente del talento humano que la impulsa. Este año tuvo un carácter “especial” para la multinacional, marcado por la celebración del 50 aniversario de Zara y por la incorporación oficial de Lefties como octava marca del grupo. Ortega remarcó cómo esta efeméride permitió recordar la identidad fundacional que su padre, Amancio Ortega, y su equipo construyeron desde 1975: una cultura empresarial basada en la mejora constante, la innovación y la capacidad de adaptarse a la industria global de la moda sin perder sus valores esenciales. Desde esa mirada hacia el pasado, Ortega destacó que cada año es un nuevo punto de partida. Según afirmó, el futuro de Inditex depende de lo que puedan seguir construyendo juntos, manteniendo la visión de liderazgo que ha convertido al grupo en un referente mundial del sector.