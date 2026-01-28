El superávit agroalimentario de la UE cayó un 35% en noviembre y bajó a 4100 millones de euros, presionado por importaciones más caras y exportaciones normalizadas, según la Comisión Europea.

El comercio agroalimentario de la Unión Europea cerró noviembre de 2025 con un notable retroceso en su saldo positivo. El superávit cayó un 35% frente a octubre y se situó en 4100 millones de euros, según los últimos datos difundidos por la Comisión Europea (CE). El descenso se produce tras un octubre considerado “excepcional” por Bruselas y confirma un cambio de ritmo en los intercambios del sector.

La institución comunitaria también subrayó que el resultado de noviembre fue un 22% inferior al del mismo mes de 2024, lo que refuerza la idea de una desaceleración más estructural. Aun así, el balance acumulado del año sigue siendo positivo, aunque con márgenes más estrechos que en el ejercicio anterior.

La caída del superávit refleja el impacto combinado de importaciones elevadas y un menor dinamismo exportador en noviembre. Shutterstock / ChatGPT

Un superávit a la baja tras un octubre excepcional

Entre enero y noviembre de 2025, el superávit acumulado del comercio agroalimentario de la UE alcanzó los 46.100 millones de euros. Sin embargo, esa cifra es 13.100 millones inferior a la registrada en los primeros once meses de 2024, un retroceso que la Comisión vincula principalmente al aumento del coste de las importaciones.

Bruselas explicó en un comunicado que el fuerte descenso mensual responde a una combinación de factores. Por un lado, las exportaciones agroalimentarias volvieron en noviembre a “niveles más habituales” tras los resultados excepcionalmente elevados del mes anterior. Por otro, las importaciones se mantuvieron elevadas, presionando el saldo final.

Este cambio de tendencia refleja, según fuentes comunitarias, un entorno comercial más exigente, marcado por tensiones en los precios internacionales y por una demanda exterior menos dinámica en algunos mercados clave.

Exportaciones más moderadas y precios desiguales

En noviembre, las exportaciones agroalimentarias de la UE alcanzaron los 19.700 millones de euros, lo que supone un descenso del 10% respecto a octubre y una caída del 2% en comparación con noviembre de 2024. Pese a este retroceso puntual, el acumulado anual muestra una evolución más estable.

De enero a noviembre de 2025, las exportaciones sumaron 219.200 millones de euros, lo que representa un aumento de 2800 millones respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a un crecimiento del 1%. Este avance moderado indica que el sector mantiene su capacidad exportadora, aunque con señales de agotamiento en algunos segmentos.

La Comisión destacó que, al igual que en meses anteriores, los resultados positivos de las exportaciones se vieron respaldados por los altos precios de productos como el cacao y el café. En contraste, las exportaciones de cereales continuaron disminuyendo, una evolución atribuida a la reducción de los volúmenes comercializados y a una menor disponibilidad en el mercado comunitario.

Importaciones elevadas y presión sobre el saldo comercial

El comportamiento de las importaciones agroalimentarias fue clave en la caída del superávit. En noviembre, las compras exteriores de la UE se situaron en 15.600 millones de euros, un 1% más que en octubre y también por encima del nivel registrado en el mismo mes de 2024.

En el acumulado de enero a noviembre, las importaciones alcanzaron los 173.100 millones de euros, lo que supone un incremento de 15.900 millones de euros, equivalente a un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, según detalló la Comisión Europea.

Este fuerte aumento refleja, en gran medida, el encarecimiento de los productos importados, en un contexto de inflación persistente en determinadas materias primas y de dependencia exterior en segmentos estratégicos del abastecimiento alimentario.

El superávit se redujo a 4100 millones de euros, muy por debajo del nivel registrado un año antes, según datos oficiales de Bruselas.

Para Bruselas, este factor explica buena parte del deterioro del saldo comercial pese a que las exportaciones se mantienen en niveles históricamente altos.

La evolución del comercio agroalimentario en los próximos meses dependerá, según los analistas comunitarios, de la estabilidad de los precios internacionales, de la evolución de la demanda global y de la capacidad del sector europeo para sostener su competitividad en un escenario cada vez más ajustado.