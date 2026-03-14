Miles de mujeres en España que dedicaron gran parte de su vida al cuidado del hogar y la familia podrán acceder a una pensión en 2026, incluso si nunca cotizaron a la Seguridad Social. El sistema contempla una prestación destinada a garantizar ingresos mínimos a quienes alcanzan la edad de jubilación sin reunir los años de cotización necesarios. Se trata de la pensión no contributiva de jubilación, una ayuda financiada por el Estado que reconoce la situación de quienes no pudieron acceder al mercado laboral formal o lo hicieron durante pocos años. Esta prestación busca asegurar un ingreso básico y acceso a servicios sociales y sanitarios. Durante décadas, el trabajo doméstico quedó fuera del sistema de cotizaciones, lo que dejó a muchas personas, especialmente mujeres, sin cobertura al llegar a la jubilación. Las tareas de cuidado, crianza y mantenimiento del hogar no generaron aportes a la Seguridad Social, lo que impidió alcanzar los requisitos exigidos para una pensión contributiva. Ante esa realidad, el sistema de pensiones incorporó las prestaciones no contributivas, orientadas a personas mayores que no cuentan con recursos suficientes. Estas ayudas permiten acceder a un ingreso mensual y a cobertura sanitaria, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de bienestar en la etapa de retiro. Para acceder a la pensión no contributiva de jubilación en 2026, el primer requisito es tener 65 años o más al momento de presentar la solicitud. La edad constituye la condición básica que habilita el acceso a este tipo de prestación social. También resulta obligatorio acreditar residencia legal en España durante al menos diez años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Este criterio busca asegurar que el beneficio se destine a personas que desarrollaron su vida en el país. Otro aspecto clave es la falta de ingresos suficientes. El solicitante debe demostrar que no supera determinados límites económicos. Para 2026, el umbral individual anual se sitúa en 8.803,20 euros. En caso de convivir con familiares, la administración evaluará los ingresos de toda la unidad de convivencia para determinar si corresponde conceder la prestación. La cuantía de esta pensión en 2026 asciende a 8.803,20 euros al año, lo que equivale a 628,80 euros mensuales distribuidos en 14 pagas. El monto puede variar en función de la situación económica del beneficiario o del número de personas que conviven en el mismo hogar. Es importante tener en cuenta que esta prestación no puede combinarse con una pensión contributiva, por lo que solo podrán recibirla quienes no tengan derecho a una jubilación ordinaria basada en cotizaciones. El trámite puede realizarse de forma online o presencial. Los interesados deben reunir documentación básica, como DNI o NIE, certificado de empadronamiento y comprobantes de ingresos o patrimonio. L a solicitud se presenta ante los servicios sociales de cada comunidad autónoma o a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). Una vez presentada la solicitud, la administración analiza la situación económica y personal del solicitante. El proceso de resolución suele extenderse durante varios meses y puede alcanzar un plazo máximo aproximado de seis meses para confirmar si la pensión es concedida o denegada.