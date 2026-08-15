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En España, el precio medio de la luz para el domingo, 16 de agosto de 2026 será de 116.02 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -42 % respecto al valor de ayer que fue de 116.51 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 16 de agosto?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 211,54 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|211.54 euros
|De 22:00 a 23:00
|206.54 euros
|De 20:00 a 21:00
|200.02 euros
|De 23:00 a 24:00
|192.65 euros
|De 0:00 a 1:00
|191.52 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 16 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|0.0 euros
|De 13:00 a 14:00
|0.0 euros
|De 11:00 a 12:00
|0.13 euros
|De 14:00 a 15:00
|0.49 euros
|De 15:00 a 16:00
|0.85 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|191.52
|De 1:00 a 2:00
|181.49
|De 2:00 a 3:00
|178.7
|De 3:00 a 4:00
|181.97
|De 4:00 a 5:00
|167.23
|De 5:00 a 6:00
|163.2
|De 6:00 a 7:00
|159.01
|De 7:00 a 8:00
|158.59
|De 8:00 a 9:00
|155.38
|De 9:00 a 10:00
|98.1
|De 10:00 a 11:00
|11.59
|De 11:00 a 12:00
|0.13
|De 12:00 a 13:00
|0.0
|De 13:00 a 14:00
|0.0
|De 14:00 a 15:00
|0.49
|De 15:00 a 16:00
|0.85
|De 16:00 a 17:00
|2.59
|De 17:00 a 18:00
|49.52
|De 18:00 a 19:00
|102.55
|De 19:00 a 20:00
|170.92
|De 20:00 a 21:00
|200.02
|De 21:00 a 22:00
|211.54
|De 22:00 a 23:00
|206.54
|De 23:00 a 24:00
|192.65
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las dormitorios cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.