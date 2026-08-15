En España, el precio medio de la luz para el domingo, 16 de agosto de 2026 será de 116.02 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -42 % respecto al valor de ayer que fue de 116.51 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 16 de agosto?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 211,54 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 211.54 euros De 22:00 a 23:00 206.54 euros De 20:00 a 21:00 200.02 euros De 23:00 a 24:00 192.65 euros De 0:00 a 1:00 191.52 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 16 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 11:00 a 12:00 0.13 euros De 14:00 a 15:00 0.49 euros De 15:00 a 16:00 0.85 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 191.52 De 1:00 a 2:00 181.49 De 2:00 a 3:00 178.7 De 3:00 a 4:00 181.97 De 4:00 a 5:00 167.23 De 5:00 a 6:00 163.2 De 6:00 a 7:00 159.01 De 7:00 a 8:00 158.59 De 8:00 a 9:00 155.38 De 9:00 a 10:00 98.1 De 10:00 a 11:00 11.59 De 11:00 a 12:00 0.13 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.49 De 15:00 a 16:00 0.85 De 16:00 a 17:00 2.59 De 17:00 a 18:00 49.52 De 18:00 a 19:00 102.55 De 19:00 a 20:00 170.92 De 20:00 a 21:00 200.02 De 21:00 a 22:00 211.54 De 22:00 a 23:00 206.54 De 23:00 a 24:00 192.65

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

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