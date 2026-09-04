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Este sábado, 5 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 138.11 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.852 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 5 de septiembre?
Para el sábado, 5 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 222,93 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|222.93 euros
|De 22:00 a 23:00
|217.5 euros
|De 23:00 a 24:00
|213.27 euros
|De 20:00 a 21:00
|213.2 euros
|De 0:00 a 1:00
|205.29 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 5 de septiembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 3,21 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 15:00 a 16:00
|3.21 euros
|De 14:00 a 15:00
|3.33 euros
|De 13:00 a 14:00
|3.64 euros
|De 12:00 a 13:00
|7.77 euros
|De 16:00 a 17:00
|17.72 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|205.29
|De 1:00 a 2:00
|200.98
|De 2:00 a 3:00
|193.12
|De 3:00 a 4:00
|187.41
|De 4:00 a 5:00
|187.37
|De 5:00 a 6:00
|186.87
|De 6:00 a 7:00
|186.9
|De 7:00 a 8:00
|194.07
|De 8:00 a 9:00
|185.56
|De 9:00 a 10:00
|136.45
|De 10:00 a 11:00
|96.66
|De 11:00 a 12:00
|36.77
|De 12:00 a 13:00
|7.77
|De 13:00 a 14:00
|3.64
|De 14:00 a 15:00
|3.33
|De 15:00 a 16:00
|3.21
|De 16:00 a 17:00
|17.72
|De 17:00 a 18:00
|77.68
|De 18:00 a 19:00
|151.5
|De 19:00 a 20:00
|185.39
|De 20:00 a 21:00
|213.2
|De 21:00 a 22:00
|222.93
|De 22:00 a 23:00
|217.5
|De 23:00 a 24:00
|213.27
Todas las fuentes de energía
Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 5,64%, lo que supone 390,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 50,38% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:
- Eólica: 645 %
- Nuclear: 1.958 %
- Ciclo combinado: 2.503 %
- Solar fotovoltaica: 3.258 %
- Congeneración: 436 %
- Hidráulica: 804 %
- Carbón: 0,66 %
- Térmica renovable: 1,35 %
- Solar térmica: 1,96 %
- Fuel y gas: 0 %
Contenido generado por inteligencia artificial.