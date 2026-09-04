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Este sábado, 5 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 138.11 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.852 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 5 de septiembre?

Para el sábado, 5 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 222,93 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 222.93 euros 
De 22:00 a 23:00  217.5 euros 
De 23:00 a 24:00  213.27 euros 
De 20:00 a 21:00 213.2 euros 
De 0:00 a 1:00 205.29 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 5 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 3,21 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 15:00 a 16:00 3.21 euros 
De 14:00 a 15:00  3.33 euros 
De 13:00 a 14:00  3.64 euros 
De 12:00 a 13:00  7.77 euros 
De 16:00 a 17:00  17.72 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00205.29
De 1:00 a 2:00200.98
De 2:00 a 3:00193.12
De 3:00 a 4:00187.41
De 4:00 a 5:00187.37
De 5:00 a 6:00186.87
De 6:00 a 7:00186.9
De 7:00 a 8:00194.07
De 8:00 a 9:00185.56
De 9:00 a 10:00136.45
De 10:00 a 11:0096.66
De 11:00 a 12:0036.77
De 12:00 a 13:007.77
De 13:00 a 14:003.64
De 14:00 a 15:003.33
De 15:00 a 16:003.21
De 16:00 a 17:0017.72
De 17:00 a 18:0077.68
De 18:00 a 19:00151.5
De 19:00 a 20:00185.39
De 20:00 a 21:00213.2
De 21:00 a 22:00222.93
De 22:00 a 23:00217.5
De 23:00 a 24:00213.27

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 5,64%, lo que supone 390,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 50,38% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

  • Eólica: 645 %
  • Nuclear: 1.958 %
  • Ciclo combinado: 2.503 %
  • Solar fotovoltaica: 3.258 %
  • Congeneración: 436 %
  • Hidráulica: 804 %
  • Carbón: 0,66 %
  • Térmica renovable: 1,35 %
  • Solar térmica: 1,96 %
  • Fuel y gas: 0 %

Contenido generado por inteligencia artificial.