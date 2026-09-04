Este sábado, 5 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 138.11 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.852 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 5 de septiembre?

Para el sábado, 5 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 222,93 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 222.93 euros De 22:00 a 23:00 217.5 euros De 23:00 a 24:00 213.27 euros De 20:00 a 21:00 213.2 euros De 0:00 a 1:00 205.29 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 5 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 3,21 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 3.21 euros De 14:00 a 15:00 3.33 euros De 13:00 a 14:00 3.64 euros De 12:00 a 13:00 7.77 euros De 16:00 a 17:00 17.72 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 205.29 De 1:00 a 2:00 200.98 De 2:00 a 3:00 193.12 De 3:00 a 4:00 187.41 De 4:00 a 5:00 187.37 De 5:00 a 6:00 186.87 De 6:00 a 7:00 186.9 De 7:00 a 8:00 194.07 De 8:00 a 9:00 185.56 De 9:00 a 10:00 136.45 De 10:00 a 11:00 96.66 De 11:00 a 12:00 36.77 De 12:00 a 13:00 7.77 De 13:00 a 14:00 3.64 De 14:00 a 15:00 3.33 De 15:00 a 16:00 3.21 De 16:00 a 17:00 17.72 De 17:00 a 18:00 77.68 De 18:00 a 19:00 151.5 De 19:00 a 20:00 185.39 De 20:00 a 21:00 213.2 De 21:00 a 22:00 222.93 De 22:00 a 23:00 217.5 De 23:00 a 24:00 213.27

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 5,64%, lo que supone 390,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 50,38% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma:

Eólica: 645 %

Nuclear: 1.958 %

Ciclo combinado: 2.503 %

Solar fotovoltaica: 3.258 %

Congeneración: 436 %

Hidráulica: 804 %

Carbón: 0,66 %

Térmica renovable: 1,35 %

Solar térmica: 1,96 %

Fuel y gas: 0 %

Contenido generado por inteligencia artificial.