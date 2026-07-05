Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia se encuentran aplicando de manera estricta los controles migratorios vigentes, recordando que no se permitirá el tránsito fronterizo hacia destinos fuera de la Unión Europea a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje. La medida impacta especialmente en ciudadanos europeos y turistas extranjeros que habían postergado la renovación del documento.

En ambos países, las aerolíneas también comenzaron a reforzar los controles previos al embarque para evitar sanciones y rechazos en frontera. En algunos casos, los pasajeros ni siquiera pueden abordar el avión si el sistema detecta inconsistencias en la documentación.

¿Qué trámite deben realizar los viajeros para evitar restricciones?

El principal requisito consiste en renovar el pasaporte antes de que expire o cuando le quede un período reducido de vigencia. Para los turistas extranjeros que desean ingresar a España, Italia o cualquier país del espacio Schengen, la normativa internacional establece que el pasaporte debe tener una validez mínima de tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio europeo, además de haber sido expedido dentro de los diez años anteriores.

Aunque otros destinos globales (como Estados Unidos o ciertos países de Asia) exigen un margen más amplio de hasta seis meses, las autoridades europeas aplican el estándar de los tres meses de manera estricta y rechazan el ingreso de forma automática a quien no lo cumpla.

Cabe destacar que, para la circulación interna entre países miembros del espacio Schengen, los ciudadanos españoles e italianos pueden seguir desplazándose utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, sin necesidad de portar pasaporte.

Las autoridades recomendaron iniciar el trámite de renovación con varias semanas de anticipación, especialmente debido al aumento de la demanda en temporadas de vacaciones y verano europeo. Además, advirtieron que los turnos consulares y administrativos pueden registrar demoras estacionales.

¿Por qué aumentaron los controles sobre los pasaportes?

El control exhaustivo de estas medidas responde a los protocolos de seguridad migratoria estandarizados y a los acuerdos internacionales vinculados con la gestión de fronteras. Los gobiernos buscan evitar permanencias irregulares de extranjeros y reducir los problemas administrativos o legales que generan los documentos vencidos en los puntos de control.

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En aeropuertos internacionales de alta conectividad como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Roma-Fiumicino y Milán-Malpensa, las verificaciones en los mostradores de facturación y en los puestos fronterizos son constantes.

Las autoridades insistieron en que cada viajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de salir. El desconocimiento de los márgenes de vigencia requeridos sigue siendo una de las causas principales por las que muchos pasajeros quedan varados en los aeropuertos o sufren cancelaciones de último momento.