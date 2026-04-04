En España, el precio medio de la luz para el domingo, 5 de abril de 2026 será de 23.31 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 933 % respecto al valor de ayer que fue de 21.32 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 75,73 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -7,51 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: