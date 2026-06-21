Escapadas: se encuentra a 1 hora de Zaragoza y es la localidad medieval mejor preservada de España. (Fuente: Shutterstock).

En el corazón del valle del Jiloca, en la comunidad autónoma de Aragón, se alza Daroca, una villa medieval que forma parte del Corredor Mediterráneo-Cantábrico, el cual conecta las ciudades de Teruel y Zaragoza.

Este encantador destino, conocido como “la ciudad de los siete sietes”, destaca por su excepcional patrimonio artístico y arquitectónico, convirtiéndolo en el lugar ideal para una escapada que permita explorar a fondo la historia de España .

Además, las iglesias de Santo Domingo de Silos y San Juan de la Cuesta son paradas obligatorias para quienes deseen sumergirse en la rica herencia cultural de Daroca. Sin duda, este destino ofrece una experiencia única para los amantes de la historia y la arquitectura .

A solo una hora de Zaragoza: la ciudad medieval mejor conservada de España

Explorar Daroca es sumergirse en la historia de la España de antaño. Su casco histórico está rodeado por una imponente muralla que data de los siglos XIII y XIV, donde se pueden admirar edificaciones de estilo renacentista y barroco. Entre ellas, destacan la Casa de los Luna y el Barrio de la Morería, que alberga un conjunto de construcciones que datan de los siglos XVI al XVII.

se encuentra a 1 hora de Zaragoza y es la localidad medieval mejor preservada de España. (Fuente: Shutterstock).

Esta villa medieval alberga dos templos de gran relevancia en España: las iglesias de Santo Domingo de Silos y San Juan de la Cuesta. Asimismo, otros sitios de interés religioso incluyen la iglesia de San Miguel, de estilo románico-barroco y los conventos de los Escolapios, de Santa Ana y del Rosario.

Además de su riqueza monumental, Daroca ofrece una variada oferta gastronómica típicamente aragonesa. Los visitantes pueden deleitarse con platos como los huevos al salmorrejo, el célebre pollo al chilindrón, el bacalao ajoarriero y la tradicional trenza de Almudévar, que son solo algunas de las delicias que ofrece este pueblo.

Cómo llegar a Daroca desde Zaragoza: rutas y consejos

Daroca se localiza a una distancia de 87 kilómetros de la capital provincial, siendo la vía más óptima para acceder a ella la A-23.

se encuentra a 1 hora de Zaragoza y es la localidad medieval mejor preservada de España. (foto: Pixabay).

Para emprender su recorrido, inicie en la Avenida de Valencia. Posteriormente, realice un giro en la Calle de San Juan Bosco y prosiga por la Avenida de Gómez Laguna y la Avenida del Séptimo Arte en dirección a la A-23 durante 5,2 kilómetros.