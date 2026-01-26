El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta de incentivos fiscales para las empresas más afectadas por la subida del salario mínimo interprofesional. La iniciativa busca facilitar un acuerdo para el incremento del SMI en 2026 dentro del diálogo social.

El planteamiento parte del Ministerio de Trabajo y se discute con sindicatos y patronal. El objetivo es compatibilizar la mejora salarial con la viabilidad de los sectores más expuestos al aumento de costes laborales.

La propuesta todavía está en fase de definición y requiere coordinación con el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo confía en cerrar los detalles en los próximos días para avanzar en la negociación.

Incentivos fiscales para empresas afectadas por la subida del SMI

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó que los incentivos fiscales podrían articularse mediante una deducción en el impuesto de sociedades. La medida se dirigiría solo a las empresas más afectadas por la subida del SMI.

Según detalló tras la reunión de la mesa de diálogo social, las compensaciones no tendrían carácter general. Estarían condicionadas a criterios específicos vinculados al impacto real del incremento salarial.

“No es un regalo ‘urbi et orbi’”, afirmó Pérez Rey al referirse al alcance limitado de la propuesta. El Gobierno descarta una aplicación indiscriminada de los incentivos fiscales.

Condiciones: mantenimiento del empleo y subidas salariales

La propuesta del Gobierno incluye condiciones claras para las empresas beneficiarias. Por un lado, deberán mantener el empleo tras recibir los incentivos fiscales asociados al SMI.

Además, Pérez Rey señaló que las compañías asumirán el compromiso de elevar los salarios por encima del SMI en los ejercicios siguientes. El objetivo es que el incentivo impulse mejoras salariales sostenidas.

“Debe ser un incentivo para que las empresas suban más los salarios”, subrayó el secretario de Estado. Trabajo evita detallar aún el mecanismo exacto hasta cerrar la propuesta con Hacienda.

En la mesa de diálogo social sigue sobre la mesa una subida del SMI del 3,1%. El incremento llevaría el salario mínimo hasta los 1221 euros brutos mensuales en catorce pagas.

Pérez Rey recordó que la propuesta contempla que el nuevo SMI quede exento de tributar en el IRPF. El Gobierno insiste en que existe margen para alcanzar un acuerdo con todas las partes.

“Hay un esfuerzo genuino por alcanzar un acuerdo”, reiteró el secretario de Estado. Una nueva reunión entre sindicatos y patronal está prevista para el próximo jueves.

CCOO ve lagunas en la propuesta fiscal del Gobierno

Desde CCOO consideran que la propuesta fiscal presentada por el Gobierno presenta “lagunas”. El sindicato espera contar con el texto completo para evaluar su impacto real sobre los salarios.

El secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, reclamó que la deducción fiscal incluya garantías claras. El objetivo es asegurar que el beneficio se traduzca en incrementos salariales efectivos.

Pacheco explicó que la medida se orientaría a “empresas que tienen un fuerte impacto del SMI debido a su composición laboral”. Citó sectores con alta concentración de trabajadores con salarios mínimos.

CCOO también insistió en la necesidad de modificar las reglas de compensación y absorción del SMI. El sindicato quiere evitar que la subida se diluya mediante complementos salariales. Pacheco señaló que seguirán “exigiendo que el decreto que tiene que modificar las reglas de compensación y absorción del SMI siga su recorrido”. El objetivo es que el aumento llegue al conjunto de las nóminas.

Según explicó, la subida no debe ser “absorbido, es decir, compensado, con los pluses retributivos que tengan los trabajadores”. Este punto se abordará en otra normativa.