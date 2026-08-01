Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con eventos inesperados. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, sábado 1 de agosto? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos.

El horóscopo para Libra este sábado

Vas a pasar un día muy feliz, disfrutando del buen clima y de la compañía de tus seres queridos. De pronto te llegará una noticia muy positiva. Te sorprenderá y te dejará sin saber cómo reaccionar, aunque reconocerás que ya intuías que sucedería y no hiciste nada al respecto. Ponte a buscar una solución.

Horóscopo del día (foto: Pixabay).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este sábado?

En el trabajo, Libra, comenzarás el día con alegría y buena energía. El ambiente será propicio y la colaboración de tus colegas te impulsará.

Más tarde, una noticia muy agradable te sorprenderá, aunque en el fondo la intuías. Respira, reconoce lo que dejaste pendiente y busca de inmediato una solución.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este sábado 1 de agosto?

Hoy, Libra, el amor se armoniza: una conversación clara y un detalle afectuoso abren camino a encuentros dulces.

Mayor compatibilidad con Géminis: comparten ritmo social, ingenio y curiosidad, lo que facilita química rápida y acuerdos fáciles.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo son las personas de Libra?

Libra es sociable, diplomático y busca la armonía en todo. Valora la justicia y el equilibrio y suele ser encantador y amable.

Se siente atraído por la belleza y el arte y disfruta de la cooperación. A veces duda al decidir, porque considera todos los puntos de vista.

No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Libra. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Libra

Disfruta el día con tus seres queridos, presente y agradecido. Si llega una noticia que te sorprenda, respira y responde con calma y diplomacia. Como Libra, reconoce lo pendiente y toma hoy una decisión clara para solucionarlo.