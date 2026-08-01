Hoy sábado 1 de agosto los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco . Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis están bajo la influencia de los mensajes que cada día los astros nos envían desde el universo.

A continuación, tienes la predicción de tu horóscopo para saber qué espera a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional.

El horóscopo para Tauro este sábado

Quizá hoy no tengas la disposición para cumplir algunas de las tareas que te habías planteado. No es imprescindible seguir tu plan al pie de la letra: mantente flexible y adapta lo que hagas a las circunstancias. Es posible que alguien cercano se moleste contigo.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Tauro: ¿cómo te irá en el trabajo este sábado?

Tauro, en el trabajo te faltará ánimo y algunas tareas se sentirán pesadas. Reordena prioridades y avanza sin forzarte.

La flexibilidad te favorecerá: ajusta planes y comunica con claridad. Alguien podría molestarse; mantén la calma y evita escalar el conflicto.

¿Cómo le irá en el amor a Tauro este sábado 1 de agosto?

Hoy, Tauro, el amor se siente estable y cercano; una charla sincera aclarará dudas. Si estás soltero, una invitación casual podría sorprenderte.

Tu mayor compatibilidad hoy es con Virgo: comparten calma, lealtad y gusto por lo sencillo, creando confianza mutua.

¿Cómo son las personas de Tauro?

Tauro es paciente, leal y práctico; busca estabilidad y seguridad en todo. Disfruta de los placeres sencillos, es perseverante y confiable.

También puede ser terco y reacio al cambio, pero su constancia lo lleva lejos. Tiene un gran sentido estético y una naturaleza afectuosa y protectora.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Tauro. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Tauro

Flexibiliza tu agenda y quédate con lo esencial. Date pausas y actividades que te calmen para cuidar tu ánimo. Si alguien se enfada, comunica con serenidad tus límites y pospón la conversación si lo necesitas.