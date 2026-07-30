El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Este jueves, 30 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,64 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,85 euros y el diésel ronda los 1,74 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.76% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.58%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 30 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.589 euros hasta los 1.989 euros

Barcelona: 1.567 euros hasta los 1.918 euros

Valencia: 1.529 euros hasta los 1.929 euros

Granada: 1.559 euros hasta los 1.859 euros

Ceuta: 1.564 euros hasta los 1.564 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy jueves 30 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.889 euros

Barcelona: desde los 1.425 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde los 1.479 euros hasta los 1.726 euros

Ceuta: desde los 1.534 euros hasta los 1.534 euros

Zaragoza: desde los 1.52 euros hasta los 1.769 euros.

Málaga: desde los 1.549 euros hasta los 1.795 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es sin plomo y tiene 95 octanos (RON), estándar para la mayoría de coches; reduce el riesgo de detonación, protege el motor y ofrece buen rendimiento y consumo a menor coste que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.759 euros y el máximo es de 1.979 euros

Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.985 euros

Valencia: desde 1.655 euros hasta los 1.965 euros

Granada: desde 1.749 euros hasta los 1.895 euros euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto: