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Este jueves, 30 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,64 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,85 euros y el diésel ronda los 1,74 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.76% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.58%.
Precio del diésel hoy en España
En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 30 de julio de 2026 es el siguiente:
- Madrid: 1.589 euros hasta los 1.989 euros
- Barcelona: 1.567 euros hasta los 1.918 euros
- Valencia: 1.529 euros hasta los 1.929 euros
- Granada: 1.559 euros hasta los 1.859 euros
- Ceuta: 1.564 euros hasta los 1.564 euros.
El precio de la gasolina 95 hoy jueves 30 de julio en España
Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este jueves:
- Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.889 euros
- Barcelona: desde los 1.425 euros hasta los 1.819 euros
- Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.799 euros
- Granada: desde los 1.479 euros hasta los 1.726 euros
- Ceuta: desde los 1.534 euros hasta los 1.534 euros
- Zaragoza: desde los 1.52 euros hasta los 1.769 euros.
- Málaga: desde los 1.549 euros hasta los 1.795 euros.
¿Qué es el combustible 95 en España?
La gasolina 95 en España es sin plomo y tiene 95 octanos (RON), estándar para la mayoría de coches; reduce el riesgo de detonación, protege el motor y ofrece buen rendimiento y consumo a menor coste que la 98.
¿Qué es la gasolina 98 en España?
La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.
Precio de la gasolina 98 en España
- Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.759 euros y el máximo es de 1.979 euros
- Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.985 euros
- Valencia: desde 1.655 euros hasta los 1.965 euros
- Granada: desde 1.749 euros hasta los 1.895 euros euros
¿Cómo se puede ahorrar combustible?
La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los ciudadanos para ahorrar combustible en el auto:
- Viajar con poco peso, ya que llevar poca carga hará que el coche ande más ligero.
- Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo.
- Mantener los filtros limpios para evitar que el coche haga un sobresfuerzo.
- Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión correcta.