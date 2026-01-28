Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este miércoles, 28 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,44 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,63 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,39 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -1.49% en el precio de la gasolina y del -1.89% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 28 de enero de 2026:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.719 euros

1.199 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.515 euros

1.205 euros hasta los 1.515 euros Valencia: 1.199 euros hasta los 1.555 euros

1.199 euros hasta los 1.555 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.525 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.329 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 28 de enero en España?

Durante este miércoles, 28 de enero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros

desde los 1.255 euros hasta los 1.569 euros Valencia: desde los 1.249 euros hasta los 1.589 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.589 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano más alto, lo que la hace ideal para vehículos de alto rendimiento y motores que requieren una mayor compresión. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio del motor.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.479 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.394 euros hasta los 1.709 euros

: desde 1.394 euros hasta los 1.709 euros Valencia : desde 1.429 euros hasta los 1.745 euros

: desde 1.429 euros hasta los 1.745 euros Granada : desde 1.509 euros hasta los 1.739 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: