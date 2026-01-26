Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este lunes, 26 de enero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,45 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,64 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,4 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.49% en el precio de la gasolina y del -0.64% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 26 de enero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.719 euros

1.199 euros hasta los 1.719 euros Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.509 euros

1.205 euros hasta los 1.509 euros Valencia: 1.205 euros hasta los 1.549 euros

1.205 euros hasta los 1.549 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.519 euros

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 26 de enero en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros

desde los 1.239 euros hasta los 1.639 euros Barcelona: desde los 1.255 euros hasta los 1.565 euros

desde los 1.255 euros hasta los 1.565 euros Valencia: desde los 1.264 euros hasta los 1.61 euros

desde los 1.264 euros hasta los 1.61 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.575 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.879 euros

: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.879 euros Barcelona : desde 1.449 euros hasta los 1.699 euros

: desde 1.449 euros hasta los 1.699 euros Valencia : desde 1.434 euros hasta los 1.719 euros

: desde 1.434 euros hasta los 1.719 euros Granada : desde 1.635 euros hasta los 1.699 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y aceleración. Por otro lado, el gasóleo, utilizado en vehículos diésel, es conocido por su eficiencia en el consumo y mayor autonomía, lo que lo hace popular en vehículos de transporte y comerciales.

Además de los combustibles tradicionales, en España ha crecido el uso de combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC). Estos combustibles son más limpios y generan menos emisiones contaminantes. También se está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías y no emiten gases durante su operación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.