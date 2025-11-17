Este lunes, 17 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,47 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,68 euros y el diésel ronda los 1,44 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.87% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.78%.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este lunes, 17 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.249 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.599 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.599 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.519 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy lunes 17 de noviembre en España?

Durante este lunes, 17 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.289 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.296 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.284 euros hasta los 1.63 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.809 euros

Barcelona: desde 1.509 euros hasta los 1.795 euros

Valencia: desde 1.619 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.739 euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio son los siguientes: