Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que las estrellas tienen reservado a tu signo hoy, domingo 9 de agosto? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

El horóscopo para Leo este domingo

Aún sientes cierto resquemor hacia un amigo que, sin querer, te lastimó hace tiempo. Ha llegado el momento de perdonarle: entiende que no fue consciente de lo que hacía y no te enroques en tu postura. Queda con él para tomar algo y ofrécele otra oportunidad. Vuestra amistad lo merece.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este domingo?

Hoy, Leo, en el trabajo notarás que al soltar el rencor te sentirás más ligero y enfocado. Tus ideas fluirán y cerrarás una tarea pendiente con solvencia.

Invita a ese colega a un café y tiende puentes; esa apertura renovará la confianza y mejorará la colaboración. Podrías recibir un pequeño reconocimiento por tu actitud.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este domingo 9 de agosto?

Hoy, Leo, tu magnetismo atrae miradas; una charla casual puede volverse romance. En pareja, un gesto sincero aviva la chispa.

Compatible con Aries: comparten fuego, impulso y pasión. Aries impulsa la acción; Leo brilla y lidera.

La predicción de los astros para Leo (foto: Pixabay).

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo es carismático, creativo y seguro de sí mismo; le gusta brillar y liderar con entusiasmo. Su energía cálida atrae a los demás y contagia optimismo.

También puede ser orgulloso y testarudo, pero es leal y generoso con quienes quiere. Busca reconocimiento y cuando se siente valorado comparte su luz sin medida.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Aún guardas algo de rencor hacia un amigo que, sin mala intención, te hizo algo de daño hace algún tiempoEs hora de que puedas perdonarle: comprende que él no se dio cuenta de lo que hacía: no te aferres tanto a tu punto de vistaInvítale a tomar algo y dale una nueva oportunidad