Este domingo, 16 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,49 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,67 euros y el diésel ronda los 1,46 euros por litro. Estas cifras representan una variación del1.6% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.97%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este domingo, 16 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.249 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.259 euros hasta los 1.579 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.594 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.529 euros

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 16 de noviembre en España?

Durante este domingo, 16 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.309 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.269 euros hasta los 1.675 euros

Valencia: desde los 1.284 euros hasta los 1.625 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.549 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.809 euros

Barcelona: desde 1.459 euros hasta los 1.815 euros

Valencia: desde 1.485 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.589 euros hasta los 1.699 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: