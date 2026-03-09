El sistema de pensiones español atraviesa un proceso continuo de ajustes que buscan equilibrar dos objetivos difíciles de conciliar. Por un lado, garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Por otro, permitir que quienes alcanzan la edad de retiro puedan seguir activos en el mercado laboral si así lo desean. En ese contexto aparece una de las fórmulas más utilizadas en los últimos años, la jubilación activa. Esta modalidad permite cobrar la pensión de jubilación mientras se continúa trabajando. Ahora bien, la normativa establece condiciones concretas. En el caso de quienes deciden darse de alta como autónomos, existe un requisito determinante que marca la diferencia entre cobrar el 50% o el 100% de la pensión. La legislación española permite compatibilizar trabajo y pensión mediante la figura de la jubilación activa. Según explica la Seguridad Social en su página oficial, esta modalidad permite que una persona jubilada continúe trabajando y perciba parte de su pensión al mismo tiempo. Tradicionalmente, quienes optaban por esta fórmula solo podían recibir el 50% de la pensión mientras seguían desarrollando una actividad económica. Sin embargo, existe una excepción importante para quienes trabajan por cuenta propia. Aquellos jubilados que se registran como autónomos podràn cobrar el 100% de su pensión siempre que sus ingresos anuales no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta medida busca facilitar que muchos pensionistas mantengan pequeñas actividades económicas, colaboraciones o proyectos personales sin perder el derecho a percibir la totalidad de su prestación. El elemento que determina si un jubilado autónomo puede cobrar el 100% de la pensión es el nivel de ingresos que genere su actividad. La normativa establece que los ingresos derivados del trabajo por cuenta propia no pueden superar el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual. Si el autónomo jubilado supera ese umbral, la situación cambia automáticamente y la compatibilidad con la pensión pasa a limitarse al 50% del importe. El SMI en España se fija cada año por el Gobierno. Para 2024 se estableció en 1080 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 15120 euros anuales, según el Ministerio de Trabajo. Esto significa que un jubilado que desarrolle una actividad autónoma con ingresos modestos puede seguir percibiendo la totalidad de su pensión sin penalización. En cambio, si la actividad crece y supera ese nivel de ingresos, la compatibilidad pasa a regirse por las reglas habituales de la jubilación activa, con el cobro reducido de la pensión. Además, quienes optan por esta fórmula deben cumplir con los requisitos generales de la jubilación activa. Entre ellos se encuentra haber accedido a la jubilación con el 100% de la base reguladora, es decir, haber cotizado lo suficiente para percibir la pensión completa. La jubilación activa se introdujo para incentivar que las personas mayores que desean seguir trabajando puedan hacerlo sin perder completamente su pensión. Esta modalidad se ha ido ampliando con los años dentro de las reformas del sistema de pensiones. Según la información publicada por la Seguridad Social, el mecanismo permite que un trabajador que ya ha accedido a la jubilación continúe desarrollando una actividad laboral, ya sea por cuenta ajena o como autónomo, mientras mantiene el derecho a cobrar parte de su prestación. En la mayoría de los casos, la compatibilidad implica recibir el 50% de la pensión mientras se trabaja. Sin embargo, el caso de los autónomos con ingresos reducidos se ha convertido en una excepción relevante dentro del sistema. La razón es clara. Muchos pensionistas mantienen pequeñas actividades económicas después de jubilarse, como consultorías, trabajos puntuales o proyectos personales. Permitir que esas actividades convivan con el cobro íntegro de la pensión de jubilación facilita que continúen activos sin desincentivos económicos. Al mismo tiempo, el límite del Salario Mínimo Interprofesional funciona como un mecanismo de control que evita que esta compatibilidad se utilice para actividades empresariales de mayor escala mientras se percibe la pensión completa.