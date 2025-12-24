En esta noticia

Los bancos españoles, en cumplimiento de las normativas internacionales, implementan controles más estrictos para garantizar la transparencia en las transacciones y verificar con exactitud la identidad de sus clientes.

Esta acción se enmarca dentro de las políticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y busca asegurar que todas las operaciones financieras se realicen de manera transparente y conforme a la ley.

Por esta razón, las entidades financieras en España incrementarán el nivel de verificación y procederán a cerrar de forma masiva las cuentas cuyos titulares no hayan presentado la documentación requerida para validar su identidad y el origen de sus fondos.

Confirmado por el Gobierno | Habrá cierre de cuentas bancarias para quienes no entreguen esta documentación (foto: archivo).
Documentación necesaria para prevenir el cierre de cuentas

Las entidades financieras están requiriendo a sus clientes la actualización de ciertos documentos esenciales para cumplir con las normativas de “Conozca a su Cliente” (KYC, por sus siglas en inglés). Entre la documentación solicitada se encuentran:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjero (NIE) o pasaporte vigente.
  • Justificantes del origen de los fondos, como nóminas, declaraciones de la renta, contratos laborales o escrituras de propiedad.
  • Comprobantes de domicilio, tales como facturas de servicios o certificados de empadronamiento.

Confirmado por el Gobierno | Habrá cierre de cuentas bancarias para quienes no entreguen esta documentación (foto: archivo).
La normativa bancaria impacta a todos, pero algunos grupos podrían sentirlo más intensamente:

  • Extranjeros residentes en España que deben mantener actualizada su documentación de identidad y residencia.
  • Autónomos y pequeñas empresas que manejan múltiples transacciones y requieren demostrar el origen de sus ingresos.
  • Personas con cuentas inactivas o con poca actividad, ya que podrían no haber recibido las notificaciones del banco solicitando la actualización de datos.

