Los bancos españoles, en cumplimiento de las normativas internacionales, implementan controles más estrictos para garantizar la transparencia en las transacciones y verificar con exactitud la identidad de sus clientes.
Esta acción se enmarca dentro de las políticas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y busca asegurar que todas las operaciones financieras se realicen de manera transparente y conforme a la ley.
Por esta razón, las entidades financieras en España incrementarán el nivel de verificación y procederán a cerrar de forma masiva las cuentas cuyos titulares no hayan presentado la documentación requerida para validar su identidad y el origen de sus fondos.
Documentación necesaria para prevenir el cierre de cuentas
Las entidades financieras están requiriendo a sus clientes la actualización de ciertos documentos esenciales para cumplir con las normativas de “Conozca a su Cliente” (KYC, por sus siglas en inglés). Entre la documentación solicitada se encuentran:
- Documento Nacional de Identidad (DNI), Número de Identificación de Extranjero (NIE) o pasaporte vigente.
- Justificantes del origen de los fondos, como nóminas, declaraciones de la renta, contratos laborales o escrituras de propiedad.
- Comprobantes de domicilio, tales como facturas de servicios o certificados de empadronamiento.
La normativa bancaria impacta a todos, pero algunos grupos podrían sentirlo más intensamente:
- Extranjeros residentes en España que deben mantener actualizada su documentación de identidad y residencia.
- Autónomos y pequeñas empresas que manejan múltiples transacciones y requieren demostrar el origen de sus ingresos.
- Personas con cuentas inactivas o con poca actividad, ya que podrían no haber recibido las notificaciones del banco solicitando la actualización de datos.