El control de los movimientos de dinero en efectivo ha experimentado un incremento en su rigurosidad en España en los últimos años, con Hacienda implementando medidas destinadas a asegurar la transparencia de las transacciones financieras. En particular, los movimientos de grandes sumas de dinero en efectivo, tanto a nivel nacional como internacional, requieren una declaración formal que justifique el origen y destino de dichos fondos. Aunque el sistema bancario tiene la obligación de informar a las autoridades fiscales sobre ciertos movimientos en efectivo, la legislación también establece umbrales específicos para la detección de actividades sospechosas. Para pagos en metálico, el límite se sitúa en los 1000 euros cuando se trata de adquisiciones entre profesionales y particulares. Además, el banco está obligado a informar de todos los movimientos superiores a 3000 euros, y a solicitar la identificación del titular por ingresos a partir de los 1000 euros. Por otro lado, los 100.000 euros de tope en efectivo que es el máximo que se pueden portar dentro de España exigen ser declarados con el formulario S1. Las sanciones se dividen en leves, graves y muy graves, siendo estas últimas las más severas, con penalizaciones de hasta el 150% del importe no justificado. Por eso, en los casos más extremos, las multas pueden alcanzar los 150.000 euros si no se acredita el origen del dinero. Con el fin de evitar problemas, se recomienda disponer de todos los documentos que respalden las transacciones. Además, se deberá informar al banco de los motivos de un ingreso excepcional, sobre todo cuando proceda de compraventas, herencias u otros hechos relevantes. Por tanto, conocer los límites y las obligaciones de justificación puede ahorrarnos cuantiosas multas. Ante cualquier consulta, lo mejor es ir a la Agencia Tributaria o acudir a un profesional que oriente sobre los trámites oportunos. Las autoridades fiscales y los bancos están atentos a los patrones inusuales de retiros de dinero, especialmente aquellos que no pueden ser fácilmente justificados. Por su parte, el Banco de España no impone restricciones sobre el transporte de efectivo dentro del país, pero cualquier movimiento de 10.000 euros o más hacia o desde España, incluso dentro de la Unión Europea, debe ser declarado a las autoridades competentes. Cada banco establece límites diarios para las retiradas, con algunas entidades, como el Santander, permitiendo hasta 3.000 euros al día, mientras que otras tienen límites más bajos. Aunque algunas entidades bancarias permiten retiros de hasta 3000 euros diarios sin necesidad de justificar el origen de los fondos, realizar retiros de grandes sumas de manera recurrente podría generar alertas. Como consecuencia, se lleva a cabo una investigación por parte de las entidades bancarias o de Hacienda.